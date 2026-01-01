На 34-му році життя раптово померла працівниця Підгайцівської сільської ради Тетяна Павлович
Сьогодні, 13:10
5 липня 2026 року на 34-му році життя перестало битися серце фахівця КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Підгайцівської сільської ради — Павлович Тетяни Петрівни.
"За роки праці вона зарекомендувала себе як висококваліфікований фахівець та чуйна людина. Колектив Підгайцівської сільської ради висловлює щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав померлу.
Світла пам'ять про Тетяну Петрівну назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завтра, 7 липня, о 10:00 траурний кортеж вирушить від обласної лікарні до будинку покійної на вулиці Качалова, 26. Об 11:00 відбудеться чин поховання на кладовищі с. Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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"За роки праці вона зарекомендувала себе як висококваліфікований фахівець та чуйна людина. Колектив Підгайцівської сільської ради висловлює щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав померлу.
Світла пам'ять про Тетяну Петрівну назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завтра, 7 липня, о 10:00 траурний кортеж вирушить від обласної лікарні до будинку покійної на вулиці Качалова, 26. Об 11:00 відбудеться чин поховання на кладовищі с. Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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