Удар по Вишневому на Київщині знищив п'ять вулиць, 500 людей евакуювали через загрозу детонації





Про це повідомляє Миколи Калашника та заяву глави МВС Ігоря Клименка.



"На жаль, маємо трагічні новини. Кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до трьох. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - заявив глава ОВА.



Станом на цей час відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє неповнолітніх - дев'ятимісячне немовля та 12-річна дитина.



До лікарень госпіталізували 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом постраждалим медичну допомогу надали на місці.



Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що із Вишневого вже евакуювали понад 500 людей через загрозу повторної детонації.



"Чуємо зараз продовжується детонація, працюють правоохоронці, працюють поліція, ДСНС, залучені комунальні служби напоготові. Як тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій", - наголосив глава ОВА Калашник.



Також у підвалах триває пошук місць, де під час атаки могли сховатися люди. З'ясовується інформація щодо того, яких ще цивільних потрібно евакуювати.



"Наслідки страшні, майже п'ять вулиць повністю знищені. Якщо брати в об'ємах, це від десятки будинків до сотні. Багато пожеж, довіз відбувається і водовозами, комунальні служби працюють, організовано на місці великий об'єм роботи", - додав Калашник.



Також вже створено відповідно пункти незламності, тимчасові штаби ліквідації наслідків, де розгорнуті намети. Є в автобуси незламності, в яких можна написати заяву, повідомити або звернутися з запитанням чи з проблемою, яка турбує, для того, щоб отримати якісну кваліфіковану консультацію.



Уже залучені співробітники соціальних служб і психологи, які працюють з потерпілими.



Калашник підтвердив інформацію про суттєво погіршення стану повітря - фактично у п'ять разів. Він закликав громадян в радіусі дії надзвичайної ситуації закрити вікна і дотримуватися правил, які рекомендовані спеціалістами. Якщо цього не зробити, то є ризик отруєнь від небезпечних елементів, які знаходяться зараз в повітрі.



"Зараз тут (у Вишневому - ред.) дійсно небезпечно, тому створені ці локації для того, щоб людей туди евакуювати і мати можливість дітям, або рідним і близькими побачити своїх рідних", - пояснив Калашник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Атака Росії на Київську область 6 липня обірвала життя вже трьох цивільних. Також відомо про 26 постраждалих, зокрема двох дітей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Київської ОВАта заяву глави МВС"На жаль, маємо трагічні новини. Кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київщину зросла до трьох. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - заявив глава ОВА.Станом на цей час відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє неповнолітніх - дев'ятимісячне немовля та 12-річна дитина.До лікарень госпіталізували 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом постраждалим медичну допомогу надали на місці.Глава МВС України Ігор Клименко повідомив, що із Вишневого вже евакуювали понад 500 людей через загрозу повторної детонації."Чуємо зараз продовжується детонація, працюють правоохоронці, працюють поліція, ДСНС, залучені комунальні служби напоготові. Як тільки буде надано дозвіл, будемо переходити до демонтажів зруйнованих конструкцій", - наголосив глава ОВА Калашник.Також у підвалах триває пошук місць, де під час атаки могли сховатися люди. З'ясовується інформація щодо того, яких ще цивільних потрібно евакуювати."Наслідки страшні, майже п'ять вулиць повністю знищені. Якщо брати в об'ємах, це від десятки будинків до сотні. Багато пожеж, довіз відбувається і водовозами, комунальні служби працюють, організовано на місці великий об'єм роботи", - додав Калашник.Також вже створено відповідно пункти незламності, тимчасові штаби ліквідації наслідків, де розгорнуті намети. Є в автобуси незламності, в яких можна написати заяву, повідомити або звернутися з запитанням чи з проблемою, яка турбує, для того, щоб отримати якісну кваліфіковану консультацію.Уже залучені співробітники соціальних служб і психологи, які працюють з потерпілими.Калашник підтвердив інформацію про суттєво погіршення стану повітря - фактично у п'ять разів. Він закликав громадян в радіусі дії надзвичайної ситуації закрити вікна і дотримуватися правил, які рекомендовані спеціалістами. Якщо цього не зробити, то є ризик отруєнь від небезпечних елементів, які знаходяться зараз в повітрі."Зараз тут (у Вишневому - ред.) дійсно небезпечно, тому створені ці локації для того, щоб людей туди евакуювати і мати можливість дітям, або рідним і близькими побачити своїх рідних", - пояснив Калашник.

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