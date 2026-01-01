«Вогні Купала»: під час етнофестивалю на Волині зібрали понад 100 тис грн для ЗСУ
Сьогодні, 14:39
У Нововолинську на етнофестивалі "Вогні Купала" зібрали понад 100 тисяч гривень на підтримку військовослужбовців 39-го зенітного ракетного полку.
Захід відбувся 5 липня, розповів Суспільному представник полку, солдат Андрій Сакуляк.
"Ці кошти будуть спрямовані на доукомплектування роботизованого комплексу “Тарган”. Це сучасний засіб, який допомагає нам виконувати бойові завдання та водночас зберігати життя українських захисників", — сказав Андрій Сакуляк.
Під час етнофестивалю для відвідувачів працювали майстеркласи, фотозони, ярмарок виробів місцевих майстрів, фудкорти та дитячі локації.
Були також і традиційні купальські обряди — пускання вінків по річці і багаття.
За словами начальниці відділу культури Нововолинської міської ради Ярини Романчук, цьогорічний фестиваль поєднав благодійну мету із популяризацією української культурної спадщини.
"Насамперед цей захід мав благодійну мету — зібрати кошти на підтримку українського війська. Водночас фестиваль покликаний популяризувати українську культурну спадщину, адже він є передусім фольклорним", — зазначила посадовиця.
Також представники ветеранської спілки Нововолинська передали 7 тисяч гривень на підтримку хворого хлопчика Данили Гончарука.
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Захід відбувся 5 липня, розповів Суспільному представник полку, солдат Андрій Сакуляк.
"Ці кошти будуть спрямовані на доукомплектування роботизованого комплексу “Тарган”. Це сучасний засіб, який допомагає нам виконувати бойові завдання та водночас зберігати життя українських захисників", — сказав Андрій Сакуляк.
Під час етнофестивалю для відвідувачів працювали майстеркласи, фотозони, ярмарок виробів місцевих майстрів, фудкорти та дитячі локації.
Були також і традиційні купальські обряди — пускання вінків по річці і багаття.
За словами начальниці відділу культури Нововолинської міської ради Ярини Романчук, цьогорічний фестиваль поєднав благодійну мету із популяризацією української культурної спадщини.
"Насамперед цей захід мав благодійну мету — зібрати кошти на підтримку українського війська. Водночас фестиваль покликаний популяризувати українську культурну спадщину, адже він є передусім фольклорним", — зазначила посадовиця.
Також представники ветеранської спілки Нововолинська передали 7 тисяч гривень на підтримку хворого хлопчика Данили Гончарука.
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