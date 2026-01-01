«Вогні Купала»: під час етнофестивалю на Волині зібрали понад 100 тис грн для ЗСУ





Захід відбувся 5 липня, розповів Андрій Сакуляк.



"Ці кошти будуть спрямовані на доукомплектування роботизованого комплексу “Тарган”. Це сучасний засіб, який допомагає нам виконувати бойові завдання та водночас зберігати життя українських захисників", — сказав Андрій Сакуляк.



Під час етнофестивалю для відвідувачів працювали майстеркласи, фотозони, ярмарок виробів місцевих майстрів, фудкорти та дитячі локації.



Були також і традиційні купальські обряди — пускання вінків по річці і багаття.



За словами начальниці відділу культури Нововолинської міської ради Ярини Романчук, цьогорічний фестиваль поєднав благодійну мету із популяризацією української культурної спадщини.



"Насамперед цей захід мав благодійну мету — зібрати кошти на підтримку українського війська. Водночас фестиваль покликаний популяризувати українську культурну спадщину, адже він є передусім фольклорним", — зазначила посадовиця.



Також представники ветеранської спілки Нововолинська передали 7 тисяч гривень на підтримку хворого хлопчика Данили Гончарука.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на етнофестивалі "Вогні Купала" зібрали понад 100 тисяч гривень на підтримку військовослужбовців 39-го зенітного ракетного полку.Захід відбувся 5 липня, розповів Суспільному представник полку, солдат"Ці кошти будуть спрямовані на доукомплектування роботизованого комплексу “Тарган”. Це сучасний засіб, який допомагає нам виконувати бойові завдання та водночас зберігати життя українських захисників", — сказав Андрій Сакуляк.Під час етнофестивалю для відвідувачів працювали майстеркласи, фотозони, ярмарок виробів місцевих майстрів, фудкорти та дитячі локації.Були також і традиційні купальські обряди — пускання вінків по річці і багаття.За словами начальниці відділу культури Нововолинської міської ради Ярини Романчук, цьогорічний фестиваль поєднав благодійну мету із популяризацією української культурної спадщини."Насамперед цей захід мав благодійну мету — зібрати кошти на підтримку українського війська. Водночас фестиваль покликаний популяризувати українську культурну спадщину, адже він є передусім фольклорним", — зазначила посадовиця.Також представники ветеранської спілки Нововолинська передали 7 тисяч гривень на підтримку хворого хлопчика

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