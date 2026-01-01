Теракт в Оленівці: у Луцьку люди вийшли на акцію вшанування загиблих і полонених





Акція відбулася під час загальнонаціональної хвилини мовчання. До неї долучилися рідні захисників, розповіла Оксана Бабак. ЇЇ чоловік служив у 14-й бригаді і 36 місяців перебуває в російському полоні.



«Він не був в Оленівці, але мені не байдуже за терор, який там стався. Росія каже, що то було з нашої сторони, але ж усі ми прекрасно знаємо, що то був терор», — розповідає Оксана Бабак.



На акцію Олена абак вона прийшла разом з 9-річним сином Захаром. Обоє одягнули футболки з портретом захисника.



«Я прийшов за дітей, чиї батьки загинули в Оленівці», — каже школяр.



Діана Кучерук розповіла, що вийшла на акцію за свого чоловіка Андрія, якого росіяни засудили на 15 років за «тероризм». Він служив у 21-й механізованій бригаді, виконував бойове завдання на Курському напрямку. Учора, каже, було 22 місяці, як він потрапив до полону.



«Росія каже, що вони не підлягають обміну. Що вони будуть сидіти усі терміни, які їм присудили, звинувачуючи їх у тероризмі. Але вони гідно виконували свій військовий обов'язок; вони захищали Україну», — каже Діана Кучерук.



Син Людмили Савчук також служив у 21-й бригаді. Служив пів року. Друге завдання припало на Курщину, після чого рік і два місяці був у статусі безвісти зниклого. Згодом стало відомо, що він загинув 22 січня 2025 року. Його смерть встановили за збігом ДНК.



Мати військового каже, що дуже чітко пам'ятає останню розмову з сином. На Різдво Людмилу мучило відчуття, що щось має трапитися.



«Ми зготували йому невеличку посилку, бо хотіли, щоб він посмакував смаколиками. Але він сказав: "Мамо, не відправляй посилку, бо я виходжу на завдання". І ще побажав: "Тримайтеся". Останні його слова дали нам віру, що він повернеться», — каже Людмила Савчук.



Антон з молодіжного об'єднання «Бастіон», яке займається патріотичним вихованням, прийшов разом з колегами вшанувати воїнів «Азова». Зауважує, намагається підтримувати військових у межах організації, а також долучаючись до акцій.



Усього на вшанування вийшло понад 30 людей.



Що відомо про теракт в Оленівці



У ніч із 28 на 29 липня 2022 року на території Волноваської виправної колонії №120 в окупованій Оленівці стався вибух у бараці, де утримували українських військовополонених, зокрема бійців полку «Азов».



За даними Офісу Генерального прокурора, на момент вибуху в приміщенні перебували 193 українські військовополонені. Внаслідок вибуху та пожежі щонайменше 41 військовослужбовець загинув одразу, ще понад 145 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Під час подальших репатріацій Україні повернули тіла загиблих. Станом на серпень 2024 року слідчі ідентифікували 49 жертв трагедії, ще кілька тіл залишалися неідентифікованими.



Українські правоохоронці розслідують подію як порушення законів та звичаїв війни. У межах кримінального провадження проведено понад 110 експертиз, допитано десятки свідків і військовослужбовців, які вижили після вибуху.



Крім того, у 2024 році правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам окупаційної адміністрації колонії. За версією слідства, після вибуху вони не забезпечили належної медичної допомоги пораненим військовополоненим, що призвело до загибелі ще дев'яти українських захисників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 29 липня на Театральній площі вшанували пам'ять українських військовополонених, які загинули внаслідок теракту в Оленівці.Акція відбулася під час загальнонаціональної хвилини мовчання. До неї долучилися рідні захисників, розповіла Суспільному дружина військовополоненого. ЇЇ чоловік служив у 14-й бригаді і 36 місяців перебуває в російському полоні.«Він не був в Оленівці, але мені не байдуже за терор, який там стався. Росія каже, що то було з нашої сторони, але ж усі ми прекрасно знаємо, що то був терор», — розповідає Оксана Бабак.На акцію Олена абак вона прийшла разом з 9-річним сином. Обоє одягнули футболки з портретом захисника.«Я прийшов за дітей, чиї батьки загинули в Оленівці», — каже школяр.розповіла, що вийшла на акцію за свого чоловіка Андрія, якого росіяни засудили на 15 років за «тероризм». Він служив у 21-й механізованій бригаді, виконував бойове завдання на Курському напрямку. Учора, каже, було 22 місяці, як він потрапив до полону.«Росія каже, що вони не підлягають обміну. Що вони будуть сидіти усі терміни, які їм присудили, звинувачуючи їх у тероризмі. Але вони гідно виконували свій військовий обов'язок; вони захищали Україну», — каже Діана Кучерук.Синтакож служив у 21-й бригаді. Служив пів року. Друге завдання припало на Курщину, після чого рік і два місяці був у статусі безвісти зниклого. Згодом стало відомо, що він загинув 22 січня 2025 року. Його смерть встановили за збігом ДНК.Мати військового каже, що дуже чітко пам'ятає останню розмову з сином. На Різдво Людмилу мучило відчуття, що щось має трапитися.«Ми зготували йому невеличку посилку, бо хотіли, щоб він посмакував смаколиками. Але він сказав: "Мамо, не відправляй посилку, бо я виходжу на завдання". І ще побажав: "Тримайтеся". Останні його слова дали нам віру, що він повернеться», — каже Людмила Савчук.Антон з молодіжного об'єднання «Бастіон», яке займається патріотичним вихованням, прийшов разом з колегами вшанувати воїнів «Азова». Зауважує, намагається підтримувати військових у межах організації, а також долучаючись до акцій.Усього на вшанування вийшло понад 30 людей.У ніч із 28 на 29 липня 2022 року на території Волноваської виправної колонії №120 в окупованій Оленівці стався вибух у бараці, де утримували українських військовополонених, зокрема бійців полку «Азов».За даними Офісу Генерального прокурора, на момент вибуху в приміщенні перебували 193 українські військовополонені. Внаслідок вибуху та пожежі щонайменше 41 військовослужбовець загинув одразу, ще понад 145 отримали поранення різного ступеня тяжкості.Під час подальших репатріацій Україні повернули тіла загиблих. Станом на серпень 2024 року слідчі ідентифікували 49 жертв трагедії, ще кілька тіл залишалися неідентифікованими.Українські правоохоронці розслідують подію як порушення законів та звичаїв війни. У межах кримінального провадження проведено понад 110 експертиз, допитано десятки свідків і військовослужбовців, які вижили після вибуху.Крім того, у 2024 році правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам окупаційної адміністрації колонії. За версією слідства, після вибуху вони не забезпечили належної медичної допомоги пораненим військовополоненим, що призвело до загибелі ще дев'яти українських захисників.

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