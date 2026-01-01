На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
28 липня о 09:52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля поблизу с. Шменьки Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За допомогою одного водяного ствола рятувальники селище Ратне локалізували пожежу о 10:05, а о 10:08 ліквідували. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі розгерметизація газової системи.
На Волині горів автомобіль

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Теги: Волинь, авто, пожежа
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