Луцьк претендує на отримання звання «Молодіжної столиці»: місто увійшло до десятки фіналістів конкурсу

Луцьк претендує на отримання звання «Молодіжної столиці»: місто увійшло до десятки фіналістів конкурсу
Обрано десять фіналістів престижного конкурсу "Молодіжна столиця України - 2026", і серед них - місто Луцьк.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

10 міст. Одне звання. І сотні ідей, як зробити українські міста кращими для молоді.


За перемогу змагатимуться:

м. Вінниця;

м. Дніпро;

м. Запоріжжя;

м. Івано-Франківськ;

м. Київ;

м. Кропивницький;

м. Луцьк;

м. Миколаїв;

м. Одеса;

м. Чернівці.


Луцьк вже вп'яте (за історію існування конкурсу) потрапляє до фіналу, що, звісно, є свідченням високого рівня реалізації молодіжної політики та потужного досвіду реальної співпраці міської ради з молодіжними інституціями різних форм та громадським сектором.

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Теги: Луцьк, молодіжна столиця
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