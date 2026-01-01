Луцьк претендує на отримання звання «Молодіжної столиці»: місто увійшло до десятки фіналістів конкурсу
Сьогодні, 09:42
Обрано десять фіналістів престижного конкурсу "Молодіжна столиця України - 2026", і серед них - місто Луцьк.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
10 міст. Одне звання. І сотні ідей, як зробити українські міста кращими для молоді.
За перемогу змагатимуться:
м. Вінниця;
м. Дніпро;
м. Запоріжжя;
м. Івано-Франківськ;
м. Київ;
м. Кропивницький;
м. Луцьк;
м. Миколаїв;
м. Одеса;
м. Чернівці.
Луцьк вже вп'яте (за історію існування конкурсу) потрапляє до фіналу, що, звісно, є свідченням високого рівня реалізації молодіжної політики та потужного досвіду реальної співпраці міської ради з молодіжними інституціями різних форм та громадським сектором.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
10 міст. Одне звання. І сотні ідей, як зробити українські міста кращими для молоді.
За перемогу змагатимуться:
м. Вінниця;
м. Дніпро;
м. Запоріжжя;
м. Івано-Франківськ;
м. Київ;
м. Кропивницький;
м. Луцьк;
м. Миколаїв;
м. Одеса;
м. Чернівці.
Луцьк вже вп'яте (за історію існування конкурсу) потрапляє до фіналу, що, звісно, є свідченням високого рівня реалізації молодіжної політики та потужного досвіду реальної співпраці міської ради з молодіжними інституціями різних форм та громадським сектором.
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