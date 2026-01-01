Луцьк претендує на отримання звання «Молодіжної столиці»: місто увійшло до десятки фіналістів конкурсу





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



10 міст. Одне звання. І сотні ідей, як зробити українські міста кращими для молоді.





За перемогу змагатимуться:



м. Вінниця;



м. Дніпро;



м. Запоріжжя;



м. Івано-Франківськ;



м. Київ;



м. Кропивницький;



м. Луцьк;



м. Миколаїв;



м. Одеса;



м. Чернівці.





Луцьк вже вп'яте (за історію існування конкурсу) потрапляє до фіналу, що, звісно, є свідченням високого рівня реалізації молодіжної політики та потужного досвіду реальної співпраці міської ради з молодіжними інституціями різних форм та громадським сектором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обрано десять фіналістів престижного конкурсу "Молодіжна столиця України - 2026", і серед них - місто Луцьк.Про це повідомили у Луцькій міській раді.10 міст. Одне звання. І сотні ідей, як зробити українські міста кращими для молоді.За перемогу змагатимуться:м. Вінниця;м. Дніпро;м. Запоріжжя;м. Івано-Франківськ;м. Київ;м. Кропивницький;м. Луцьк;м. Миколаїв;м. Одеса;м. Чернівці.Луцьк вже вп'яте (за історію існування конкурсу) потрапляє до фіналу, що, звісно, є свідченням високого рівня реалізації молодіжної політики та потужного досвіду реальної співпраці міської ради з молодіжними інституціями різних форм та громадським сектором.

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