Іран розглядав можливість удару по морському порту України, — NYT





Про це пише New York Times з посиланням на анонімних іранських та західних посадовців, повідомляє



За словами деяких посадовців, були очікування, що Іран випустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити «символічний жест», але завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірною ціллю розглядали один із чорноморських портів України.



Іранські посадовці сподівались, що після цього конфлікт між країнами завершиться, але західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна.



Аналітик Мехді Рахматі, близький до іранського уряду, зазначив, що, хоча деякі іранські політичні діячі закликали до удару по Україні, інші радили проявити стриманість.



«Україна — це не маленька, незначна країна. Вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку з боку Америки та Європи. Ми нічого не виграємо, створюючи новий фронт у війні», — сказав пан Рахматі в коментарі NYT.



28 липня українські дипломати спробували пом’якшити напруженість між країнами — в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга поговорив телефоном зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі.



Під час розмови Сибіга сказав, що всі дії України спрямовані лише на захист України від російської агресії й «ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей».



Арагчі підтвердив, що українська сторона запевнила його, що удар по судну був ненавмисним і Київ не прагне ескалації конфлікту. Глава МЗС Ірану заявив, що вимагає відшкодування збитків, але додав: Тегеран не прагне ескалації.



Що передувало?



Кілька днів тому Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в нападі на своє торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.



Президент Володимир Зеленський підтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».



Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». 28 липня з’явились чутки, мовляв, Іран готує балістичний удар по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іран розглядав можливість удару по морському порту в Україні у відповідь на український удар по іранському судні, але інтенсивні дипломатичні зусилля стабілізували ситуацію.Про це пише New York Times з посиланням на анонімних іранських та західних посадовців, повідомляє Громадське За словами деяких посадовців, були очікування, що Іран випустить по Україні балістичну ракету з невеликою боєголовкою, щоб зробити «символічний жест», але завдати відносно невеликої шкоди. Ймовірною ціллю розглядали один із чорноморських портів України.Іранські посадовці сподівались, що після цього конфлікт між країнами завершиться, але західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна.Аналітик, близький до іранського уряду, зазначив, що, хоча деякі іранські політичні діячі закликали до удару по Україні, інші радили проявити стриманість.«Україна — це не маленька, незначна країна. Вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку з боку Америки та Європи. Ми нічого не виграємо, створюючи новий фронт у війні», — сказав пан Рахматі в коментарі NYT.28 липня українські дипломати спробували пом’якшити напруженість між країнами — в. о. міністра закордонних справпоговорив телефоном зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі.Під час розмови Сибіга сказав, що всі дії України спрямовані лише на захист України від російської агресії й «ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей».Арагчі підтвердив, що українська сторона запевнила його, що удар по судну був ненавмисним і Київ не прагне ескалації конфлікту. Глава МЗС Ірану заявив, що вимагає відшкодування збитків, але додав: Тегеран не прагне ескалації.Кілька днів тому Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в нападі на своє торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.Президентпідтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». 28 липня з’явились чутки, мовляв, Іран готує балістичний удар по Україні.

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