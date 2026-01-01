Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО
Сьогодні, 07:34
28 липня 2026 року родині зниклого безвісти захисника, солдата БОНДАРА Олега Миколайовича, відповідно до наказу головнокомандувача Збройних Сил України №478 від 30 травня 2026 року, працівниками відділення цивільно-військового співробітництва Володимирського РТЦК та СП було передано відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України - почесний нагрудний знак «Золотий Хрест».
Про це повідомляють на сторінці Волинського ТЦК та СП.
Стрілець-номер обслуги штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти солдат БОНДАР Олег Миколайович, мешканець села Овадне Володимирського району, проходив службу у 214-му окремому штурмовому батальйоні OPFOR. Брав участь у боях на найгарячиших напрямках. Зник безвісти, під час виконання бойового завдання, 14 травня 2026 року, в районі н.п. Никифорівка, Соледарської міської громади Бахмутського р-ну, Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Волинського ТЦК та СП.
Стрілець-номер обслуги штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти солдат БОНДАР Олег Миколайович, мешканець села Овадне Володимирського району, проходив службу у 214-му окремому штурмовому батальйоні OPFOR. Брав участь у боях на найгарячиших напрямках. Зник безвісти, під час виконання бойового завдання, 14 травня 2026 року, в районі н.п. Никифорівка, Соледарської міської громади Бахмутського р-ну, Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО
Сьогодні, 07:34
У Луцьку на благодійному футбольному матчі зібрали майже 3 мільйони для прикордонників
Сьогодні, 05:28
Відновили частину дороги, що сполучає Волинь та Рівненщину. ФОТО
Сьогодні, 01:15