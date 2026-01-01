Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО

Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО
28 липня 2026 року родині зниклого безвісти захисника, солдата БОНДАРА Олега Миколайовича, відповідно до наказу головнокомандувача Збройних Сил України №478 від 30 травня 2026 року, працівниками відділення цивільно-військового співробітництва Володимирського РТЦК та СП було передано відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України - почесний нагрудний знак «Золотий Хрест».

Про це повідомляють на сторінці Волинського ТЦК та СП.

Стрілець-номер обслуги штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти солдат БОНДАР Олег Миколайович, мешканець села Овадне Володимирського району, проходив службу у 214-му окремому штурмовому батальйоні OPFOR. Брав участь у боях на найгарячиших напрямках. Зник безвісти, під час виконання бойового завдання, 14 травня 2026 року, в районі н.п. Никифорівка, Соледарської міської громади Бахмутського р-ну, Донецької області.

Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО
Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО
Рідним зниклого безвісти воїна з Волині вручили його «Золотий Хрест». ФОТО

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Теги: Волинь, ТЦК, нагорода, Олег Бондар
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