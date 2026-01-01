Відновили частину дороги, що сполучає Волинь та Рівненщину. ФОТО

Відновили частину дороги, що сполучає Волинь та Рівненщину. ФОТО
На автомобільних дорогах державного значення Волинської області тривають роботи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. Ще одна дорога у напрямку Рівненщини стала безпечнішою для проїзду

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Одним із важливих елементів таких заходів є нанесення та оновлення дорожньої розмітки.

Нещодавно ми повідомляли про завершення комплексу робіт з оновлення дорожнього покриття, упорядкування узбіч та оновлення дорожньої розмітки на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці від Луцька до межі з Рівненською областю.

Тепер аналогічні роботи завершено ще на одному маршруті в напрямку Рівненщини – автомобільній дорозі М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на відрізку від села Підгайці до Рівненщини.

Раніше на цій ділянці автошляху М-19 було ліквідовано деформації дорожнього покриття методом влаштування великих карт асфальтобетону та облаштовано узбіччя.

Завершальним етапом стало нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: осьової по всій протяжності маршруту, крайової – на ділянках, де ширина проїзної частини дозволяє її влаштування, а також розмітки на пішохідних переходах.

Після автодоріг Н-22 та М-19 оновлювати дорожню розмітку розпочали і на автодорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін), яка сполучає Волинь і Рівненщину з Києвом та веде до міжнародного пункту пропуску «Ягодин».

Чітка дорожня розмітка є одним із ключових елементів організації дорожнього руху. Вона допомагає водіям краще орієнтуватися на дорозі, визначати межі смуг руху, безпечніше виконувати маневри та своєчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Особливо важливу роль розмітка відіграє в темну пору доби та за несприятливих погодних умов.


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Теги: Волинь, інфраструктура, дороги, відновлення, Підгайці
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