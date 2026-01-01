Хто з пенсіонерів отримає надбавку у серпні





Про це йдетьс яна сторінках видання



Доплата надається тим, хто отримує пенсію за віком, вказує ПФУ. За умови, що ці громадяни:



старше 70 років;

мають загальну щомісячну пенсійну виплату (тобто, з урахуванням всіх доплат) на рівні – 10 340,35 гривні.



Призначається така доплата автоматично. У перший місяць вона може бути нарахована не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів місяця, коли особа сягнула визначеного віку. Наприклад:



якщо пенсіонер має День народження 1 числа, то доплату у перший місяць він отримає повністю;

а от у випадку, коли в особи День народження 20 числа, то вона отримає доплату за 10 днів (за період до кінця місяця).

Розмір цієї доплати залежить від віку. З 70 по 74 роки вона складає – 300 гривень. Для іншого віку надбавка така:



особа з 75 по 79 років має право на доплату – 456 гривень;

а пенсіонери старше 80 років можуть отримати – 570 гривень.

До слова, українські пенсіонери мають право і на інші спеціальні виплати. Наприклад, на доплату за станом здоров'я. Така надбавка надається пенсіонерам старше 80 років, що потребують стороннього догляду.



Ця доплата визначається як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, станом на тепер, така виплата – 1 038 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі українські пенсіонери зможуть відчути збільшення виплат вже в серпні. Адже їм буде нараховано доплату за віком. Кому саме нададуть цю надбавку, розповідаємо далі.Про це йдетьс яна сторінках видання 24 канал Доплата надається тим, хто отримує пенсію за віком, вказує ПФУ. За умови, що ці громадяни:старше 70 років;мають загальну щомісячну пенсійну виплату (тобто, з урахуванням всіх доплат) на рівні – 10 340,35 гривні.Призначається така доплата автоматично. У перший місяць вона може бути нарахована не в повному обсязі, а відповідно до кількості днів місяця, коли особа сягнула визначеного віку. Наприклад:якщо пенсіонер має День народження 1 числа, то доплату у перший місяць він отримає повністю;а от у випадку, коли в особи День народження 20 числа, то вона отримає доплату за 10 днів (за період до кінця місяця).Розмір цієї доплати залежить від віку. З 70 по 74 роки вона складає – 300 гривень. Для іншого віку надбавка така:особа з 75 по 79 років має право на доплату – 456 гривень;а пенсіонери старше 80 років можуть отримати – 570 гривень.До слова, українські пенсіонери мають право і на інші спеціальні виплати. Наприклад, на доплату за станом здоров'я. Така надбавка надається пенсіонерам старше 80 років, що потребують стороннього догляду.Ця доплата визначається як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, станом на тепер, така виплата – 1 038 гривень.

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