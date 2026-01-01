29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, волонтер Михайло Шелеп (на фото).
Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Остап, Роман.
Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.
29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це свято було встановлено указом президента України 26 липня 2016 року. Метою цього дня є вшанування мужності, професіоналізму та відданості військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО), які виконують складні та небезпечні завдання для забезпечення обороноздатності держави.
ССО ЗСУ були офіційно створені 5 січня 2016 року і включають частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних операцій. Вони виконують різноманітні завдання, включаючи спеціальну розвідку, прямі дії та військову підтримку.
Також 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Цей день підкреслює важливість різноманітності культур, яка дарує людству можливість самовираження та робить мистецтво багатогранним і унікальним. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про дискримінацію та на підтримку соціокультурного розмаїття.
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Також день народження у першого заступника директора департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяни Книш.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Олександр, Олексій, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Остап, Роман.
Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.
29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Це свято було встановлено указом президента України 26 липня 2016 року. Метою цього дня є вшанування мужності, професіоналізму та відданості військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО), які виконують складні та небезпечні завдання для забезпечення обороноздатності держави.
ССО ЗСУ були офіційно створені 5 січня 2016 року і включають частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних операцій. Вони виконують різноманітні завдання, включаючи спеціальну розвідку, прямі дії та військову підтримку.
Також 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Цей день підкреслює важливість різноманітності культур, яка дарує людству можливість самовираження та робить мистецтво багатогранним і унікальним. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про дискримінацію та на підтримку соціокультурного розмаїття.
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