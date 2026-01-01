У Луцьку вночі спіймали п'яного електросамокатчика
Сьогодні, 21:57
В обласному центрі Волині патрульні зупинили чоловіка, який рухався на електросамокаті. Після перевірки виявилося, що керманич був п'яним.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
27 липня, близько опівночі, на проспекті Волі патрульні зупинили водія електросамоката.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,71 проміле.
На водія електросамоката поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобами у стані спʼяніння) КУпАП.
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Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
27 липня, близько опівночі, на проспекті Волі патрульні зупинили водія електросамоката.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,71 проміле.
На водія електросамоката поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобами у стані спʼяніння) КУпАП.
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