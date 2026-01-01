У Луцьку вночі спіймали п'яного електросамокатчика

У Луцьку вночі спіймали п'яного електросамокатчика
В обласному центрі Волині патрульні зупинили чоловіка, який рухався на електросамокаті. Після перевірки виявилося, що керманич був п'яним.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

27 липня, близько опівночі, на проспекті Волі патрульні зупинили водія електросамоката.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,71 проміле.

На водія електросамоката поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобами у стані спʼяніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, п'яний за кермом, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вночі спіймали п'яного електросамокатчика
Сьогодні, 21:57
Помер ветеран з Волині Олександр Грицень, який демобілізувався після поранення
Сьогодні, 21:16
У Луцьку сталася пожежа в дачному масиві. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
Тарифи Укренерго знову зростуть 1 серпня: що потрібно знати
Сьогодні, 19:06
Медіа
відео
1/8