У Луцьку сталася пожежа в дачному масиві. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:38
В обласному центрі Волині сталася пожежа на території дачного масиву. Йдеться про вулицю Дубнівську.
Про це повідомляють на сторінці волинських вогнеборців.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 17:04. На місце події спрямували три відділення рятувальників. З'ясувалося, що вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза його перекидання на сусідні споруди. Тож, разом із гасінням пожежі вогнеборці спрямували зусилля на захист суміжних будівель від полум'я.
Горіння, яке загрожувало поширенням на сусідні споруди, було локалізоване о 17:25 ліквідоване та повністю ліквідоване о 18:16. Потерпілих немає, причину пожежі з'ясовують фахівці.
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Про це повідомляють на сторінці волинських вогнеборців.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 17:04. На місце події спрямували три відділення рятувальників. З'ясувалося, що вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза його перекидання на сусідні споруди. Тож, разом із гасінням пожежі вогнеборці спрямували зусилля на захист суміжних будівель від полум'я.
Горіння, яке загрожувало поширенням на сусідні споруди, було локалізоване о 17:25 ліквідоване та повністю ліквідоване о 18:16. Потерпілих немає, причину пожежі з'ясовують фахівці.
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