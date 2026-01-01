У Луцьку сталася пожежа в дачному масиві. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці волинських вогнеборців.



Повідомлення на лінію 101 надійшло о 17:04. На місце події спрямували три відділення рятувальників. З'ясувалося, що вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза його перекидання на сусідні споруди. Тож, разом із гасінням пожежі вогнеборці спрямували зусилля на захист суміжних будівель від полум'я.



Горіння, яке загрожувало поширенням на сусідні споруди, було локалізоване о 17:25 ліквідоване та повністю ліквідоване о 18:16. Потерпілих немає, причину пожежі з'ясовують фахівці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася пожежа на території дачного масиву. Йдеться про вулицю Дубнівську.Про це повідомляють на сторінці волинських вогнеборців.Повідомлення на лінію 101 надійшло о 17:04. На місце події спрямували три відділення рятувальників. З'ясувалося, що вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза його перекидання на сусідні споруди. Тож, разом із гасінням пожежі вогнеборці спрямували зусилля на захист суміжних будівель від полум'я.Горіння, яке загрожувало поширенням на сусідні споруди, було локалізоване о 17:25 ліквідоване та повністю ліквідоване о 18:16. Потерпілих немає, причину пожежі з'ясовують фахівці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію