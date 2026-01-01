Тарифи Укренерго знову зростуть 1 серпня: що потрібно знати





Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні, пише



Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) зросте на 25% – до 928,45 грн за 1 МВт-год. до ПДВ.



Натомість тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств "зеленої" електрометалургії збільшиться на 50% – до 563,26 грн/МВт-год без ПДВ.



Член правління Укренерго Іван Юрик під час розгляду цього питання пояснив, що причиною зростання цін є російські атаки на енергетику.



"У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наше ПСО прив'язане до курсового рівня – тому ми просимо відкоригувати тариф, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання.



Крім того, зросли витрати на обмеження як по "зелених", так і по системних обмеженнях. І останнє – це зменшення обсягів як передачі, так і диспетчеризації", — сказав Юрик.



Підняття тарифів стосується тільки бізнесу та не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів.



НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги з оперативно-диспетчерського управління на 1 липня. Ціни зросли на 7,8%.



Тоді комісія також планувала підвищити тариф на передачу електроенергії на 21,8%. Це питання відклали через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити з 1 серпня тарифи Укренерго на передачу електроенергії для бізнесу.Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні, пише Економічна правда Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) зросте на 25% – до 928,45 грн за 1 МВт-год. до ПДВ.Натомість тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств "зеленої" електрометалургії збільшиться на 50% – до 563,26 грн/МВт-год без ПДВ.Член правління Укренергопід час розгляду цього питання пояснив, що причиною зростання цін є російські атаки на енергетику."У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наше ПСО прив'язане до курсового рівня – тому ми просимо відкоригувати тариф, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання.Крім того, зросли витрати на обмеження як по "зелених", так і по системних обмеженнях. І останнє – це зменшення обсягів як передачі, так і диспетчеризації", — сказав Юрик.Підняття тарифів стосується тільки бізнесу та не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів.НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги з оперативно-диспетчерського управління на 1 липня. Ціни зросли на 7,8%.Тоді комісія також планувала підвищити тариф на передачу електроенергії на 21,8%. Це питання відклали через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії.

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