Зґвалтували, а потім убили 34-річну жінку в Бучі: двом російським військовим повідомили про підозру

Зґвалтували, а потім убили жінку в Бучі: двом військовим рф повідомлено про підозру.Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 28 липня 2026 року повідомлено про підозру двом військовослужбовцям збройних сил рф, які під час тимчасової окупації міста Буча зґвалтували та потім вбили 34-річну жінку.Встановлено, що злочин вчинили військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф. Один із них: заступник командира взводу - командир гармати, інший - старший механік-водій самохідно-артилерійського взводу.За даними слідства, у березні 2022 року під час тимчасової окупації Бучі російські військові привели цивільну жінку на територію одного з домоволодінь на вулиці Вокзальній.За показаннями свідків, у цей час там перебували п’ять військовослужбовців рф. Під час подальшого розслідування правоохоронці ідентифікували двох із них як безпосередніх виконавців сексуального насильства.Застосовуючи до потерпілої фізичну силу, вони по черзі зґвалтували її. Коли жінка намагалася втекти, один із військових відкрив у її напрямку прицільний вогонь. Від отриманих поранень вона загинула.Обвинувальний акт щодо військовослужбовця рф, якого обвинувачують у вбивстві потерпілої, раніше вже скерували до суду.Подальше розслідування дало змогу встановити обставини сексуального насильства та ідентифікувати другого військовослужбовця, причетного до злочину. Обом повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному із сексуальним насильством, за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.