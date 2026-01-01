Зустріч Зеленського з Трампом може відновити переговори щодо миру, - FT





Про це повідомляє



За даними радників Володимира Зеленського та співрозмовників в адміністрації США, ця зустріч є найкращою можливістю від початку другого терміну Дональда Трампа для відновлення активної оборонної підтримки.



У Києві зростає впевненість у тому, що американський лідер став більш прихильно ставитися до української позиції та дипломатичних ініціатив.



Видання пише, що головне завдання української делегації під час зустрічі - переконати американського лідера, що подальша допомога Україні безпосередньо відповідає національним інтересам США.



Одним з ключових аргументів української сторони під час діалогу є стратегічна вигода США: підтримка українського опору зміцнює позиції Вашингтона на міжнародній арені.



Ще одним аргументом є асоціація з успіхом - зокрема, апелювання до прагнення американського президента бути пов'язаним із перемогою та вирішенням глобальних криз.



"Якщо Зеленський не буде ускладнювати ситуацію й нічого не ускладнюватиме, все пройде добре", - зазначило джерело, обізнане з перебігом підготовки до переговорів.



Нагадаємо, Володимир Зеленський мав зустрітися із Дональдом Трампом сьогодні о 16:30. Доступу преси не буде (тобто зустріч буде за зачиненими дверима).



Зазначимо, останнім часом Дональд Трамп став помітно прихильніше ставитись до українського лідера. Як з'ясувалося, таку зміну його позиції зумовили як перебіг подій, так і вплив конкретних людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустріч українського та американського президентів можуть реанімувати переговори щодо завершення війни та має хороші шанси на отримання Україною військової допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.За даними радниківта співрозмовників в адміністрації США, ця зустріч є найкращою можливістю від початку другого термінудля відновлення активної оборонної підтримки.У Києві зростає впевненість у тому, що американський лідер став більш прихильно ставитися до української позиції та дипломатичних ініціатив.Видання пише, що головне завдання української делегації під час зустрічі - переконати американського лідера, що подальша допомога Україні безпосередньо відповідає національним інтересам США.Одним з ключових аргументів української сторони під час діалогу є стратегічна вигода США: підтримка українського опору зміцнює позиції Вашингтона на міжнародній арені.Ще одним аргументом є асоціація з успіхом - зокрема, апелювання до прагнення американського президента бути пов'язаним із перемогою та вирішенням глобальних криз."Якщо Зеленський не буде ускладнювати ситуацію й нічого не ускладнюватиме, все пройде добре", - зазначило джерело, обізнане з перебігом підготовки до переговорів.Нагадаємо, Володимир Зеленський мав зустрітися ізсьогодні о 16:30. Доступу преси не буде (тобто зустріч буде за зачиненими дверима).Зазначимо, останнім часом Дональд Трамп став помітно прихильніше ставитись до українського лідера. Як з'ясувалося, таку зміну його позиції зумовили як перебіг подій, так і вплив конкретних людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію