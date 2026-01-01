Через ремонт дороги у Польщі у ПП «Ягодин - Дорогуськ» можливе сповільнення руху вантажівок

Через ремонт дороги у Польщі у ПП «Ягодин - Дорогуськ» можливе сповільнення руху вантажівок
Можливе сповільнення пропуску ваговозів на виїзд з України через ремонт дорожнього покриття у Польщі.

Про це 28 липня повідомили у Волинській митниці.

"Відповідно до оперативної інформації, отриманої в телефонному режимі від керівника митного органу суміжної сторони, в пункті пропуску «Дорогуськ» на ділянці «вʼїзд в Республіку Польща» з 12:00 год. 28 липня 2026 року розпочались ремонтні роботи дорожнього покриття одного з вагових комплексів. У зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України", - йдеться в повідомленні.

Орієнтований час завершення ремонтних робіт – 29 липня 2026 року.

Зазначається, що про відновлення пропуску транспортних засобів в повному обсязі повідомлять додатково.



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Теги: Волинська митниця
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