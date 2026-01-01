«Немає офіційних даних». У ЦПД відреагували на чутки про підготовку ракетного удару з боку Ірану

Андрій Коваленко заявив, що наразі немає офіційної інформації щодо намірів Ірану завдати удару по Україні.



Про це він написав у соцмережах, повідомляє



Напередодні низка Telegram-каналів і пабліків поширила неперевірену інформацію про те, що Тегеран нібито планує вдарити по Україні балістичними ракетами протягом найближчих двох діб.



У дописах ішлося, що для атаки Іран може застосувати балістичні ракети середньої дальності Khorramshahr. Заявлена дальність цих ракет сягає 4 тисяч кілометрів.



Нагадаємо, відносини між Україною та Іраном загострилися після того, як Тегеран звинуватив Україну в нападі на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.



Президент Володимир Зеленський підтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».



В Ірані заявили, що «ніколи не втручалися в російсько-український конфлікт», та закликали Радбез ООН звернути увагу, що «український режим не лише вчинив міжнародно-протиправне діяння, але й прагнув розширити масштаби війни».



Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». Водночас у МЗС України назвали заяви безпідставними й нагадали про співучасть Тегерана у війні проти України.



Нещодавно Зеленський попереджав, що українська розвідка фіксує нову інформацію про допомогу росії іранському режиму. Зокрема, від початку липня помітили активне супутникове знімання росією територій країн Перської затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. Лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній — у Йорданії та Кувейті.



За словами Зеленського, надалі такі знімки опиняються в Ірану і водночас «є чітка кореляція» між російськими зніманнями об’єктів та ударами іранських сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Українизаявив, що наразі немає офіційної інформації щодо намірів Ірану завдати удару по Україні.Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське Напередодні низка Telegram-каналів і пабліків поширила неперевірену інформацію про те, що Тегеран нібито планує вдарити по Україні балістичними ракетами протягом найближчих двох діб.У дописах ішлося, що для атаки Іран може застосувати балістичні ракети середньої дальності Khorramshahr. Заявлена дальність цих ракет сягає 4 тисяч кілометрів.Нагадаємо, відносини між Україною та Іраном загострилися після того, як Тегеран звинуватив Україну в нападі на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.Президентпідтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».В Ірані заявили, що «ніколи не втручалися в російсько-український конфлікт», та закликали Радбез ООН звернути увагу, що «український режим не лише вчинив міжнародно-протиправне діяння, але й прагнув розширити масштаби війни».Міністр закордонних справ Ірануназвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». Водночас у МЗС України назвали заяви безпідставними й нагадали про співучасть Тегерана у війні проти України.Нещодавно Зеленський попереджав, що українська розвідка фіксує нову інформацію про допомогу росії іранському режиму. Зокрема, від початку липня помітили активне супутникове знімання росією територій країн Перської затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. Лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній — у Йорданії та Кувейті.За словами Зеленського, надалі такі знімки опиняються в Ірану і водночас «є чітка кореляція» між російськими зніманнями об’єктів та ударами іранських сил.

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