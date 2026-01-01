«Немає офіційних даних». У ЦПД відреагували на чутки про підготовку ракетного удару з боку Ірану

«Немає офіційних даних». У ЦПД відреагували на чутки про підготовку ракетного удару з боку Ірану
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що наразі немає офіційної інформації щодо намірів Ірану завдати удару по Україні.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське.

Напередодні низка Telegram-каналів і пабліків поширила неперевірену інформацію про те, що Тегеран нібито планує вдарити по Україні балістичними ракетами протягом найближчих двох діб.

У дописах ішлося, що для атаки Іран може застосувати балістичні ракети середньої дальності Khorramshahr. Заявлена дальність цих ракет сягає 4 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, відносини між Україною та Іраном загострилися після того, як Тегеран звинуватив Україну в нападі на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.

Президент Володимир Зеленський підтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».

В Ірані заявили, що «ніколи не втручалися в російсько-український конфлікт», та закликали Радбез ООН звернути увагу, що «український режим не лише вчинив міжнародно-протиправне діяння, але й прагнув розширити масштаби війни».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». Водночас у МЗС України назвали заяви безпідставними й нагадали про співучасть Тегерана у війні проти України.

Нещодавно Зеленський попереджав, що українська розвідка фіксує нову інформацію про допомогу росії іранському режиму. Зокрема, від початку липня помітили активне супутникове знімання росією територій країн Перської затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. Лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній — у Йорданії та Кувейті.

За словами Зеленського, надалі такі знімки опиняються в Ірану і водночас «є чітка кореляція» між російськими зніманнями об’єктів та ударами іранських сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через ремонт дороги у Польщі у ПП «Ягодин - Дорогуськ» можливе сповільнення руху вантажівок
Сьогодні, 16:12
Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю
Сьогодні, 15:44
«Немає офіційних даних». У ЦПД відреагували на чутки про підготовку ракетного удару з боку Ірану
Сьогодні, 15:11
266 кг за дві доби: луцькі рибалки встановили рекорд на Carp Catchers. ФОТО
Сьогодні, 14:26
На Волині 14-річний мотоцикліст намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 14:06
Медіа
відео
1/8