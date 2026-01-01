«Немає офіційних даних». У ЦПД відреагували на чутки про підготовку ракетного удару з боку Ірану
Сьогодні, 15:11
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що наразі немає офіційної інформації щодо намірів Ірану завдати удару по Україні.
Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське.
Напередодні низка Telegram-каналів і пабліків поширила неперевірену інформацію про те, що Тегеран нібито планує вдарити по Україні балістичними ракетами протягом найближчих двох діб.
У дописах ішлося, що для атаки Іран може застосувати балістичні ракети середньої дальності Khorramshahr. Заявлена дальність цих ракет сягає 4 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, відносини між Україною та Іраном загострилися після того, як Тегеран звинуватив Україну в нападі на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.
Президент Володимир Зеленський підтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».
В Ірані заявили, що «ніколи не втручалися в російсько-український конфлікт», та закликали Радбез ООН звернути увагу, що «український режим не лише вчинив міжнародно-протиправне діяння, але й прагнув розширити масштаби війни».
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». Водночас у МЗС України назвали заяви безпідставними й нагадали про співучасть Тегерана у війні проти України.
Нещодавно Зеленський попереджав, що українська розвідка фіксує нову інформацію про допомогу росії іранському режиму. Зокрема, від початку липня помітили активне супутникове знімання росією територій країн Перської затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. Лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній — у Йорданії та Кувейті.
За словами Зеленського, надалі такі знімки опиняються в Ірану і водночас «є чітка кореляція» між російськими зніманнями об’єктів та ударами іранських сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав у соцмережах, повідомляє Громадське.
Напередодні низка Telegram-каналів і пабліків поширила неперевірену інформацію про те, що Тегеран нібито планує вдарити по Україні балістичними ракетами протягом найближчих двох діб.
У дописах ішлося, що для атаки Іран може застосувати балістичні ракети середньої дальності Khorramshahr. Заявлена дальність цих ракет сягає 4 тисяч кілометрів.
Нагадаємо, відносини між Україною та Іраном загострилися після того, як Тегеран звинуватив Україну в нападі на іранське торговельне судно в Каспійському морі. Як стверджується, там загинув один моряк і ще один зазнав поранення.
Президент Володимир Зеленський підтверджував удари безпілотниками в акваторії Каспійського моря, завдані в ніч проти 25 липня. Однак заявляв, що йдеться про судна, які були «залучені в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель».
В Ірані заявили, що «ніколи не втручалися в російсько-український конфлікт», та закликали Радбез ООН звернути увагу, що «український режим не лише вчинив міжнародно-протиправне діяння, але й прагнув розширити масштаби війни».
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав президента України «халявником», який «напав на іранське торгове судно за наказом Ізраїлю, щоб втягнути Європу у свою війну». Водночас у МЗС України назвали заяви безпідставними й нагадали про співучасть Тегерана у війні проти України.
Нещодавно Зеленський попереджав, що українська розвідка фіксує нову інформацію про допомогу росії іранському режиму. Зокрема, від початку липня помітили активне супутникове знімання росією територій країн Перської затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. Лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній — у Йорданії та Кувейті.
За словами Зеленського, надалі такі знімки опиняються в Ірану і водночас «є чітка кореляція» між російськими зніманнями об’єктів та ударами іранських сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через ремонт дороги у Польщі у ПП «Ягодин - Дорогуськ» можливе сповільнення руху вантажівок
Сьогодні, 16:12
Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю
Сьогодні, 15:44
«Немає офіційних даних». У ЦПД відреагували на чутки про підготовку ракетного удару з боку Ірану
Сьогодні, 15:11
На Волині 14-річний мотоцикліст намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 14:06