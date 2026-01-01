Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю

Судять волинянина, який облаштував удома підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жителя міста Луцьк за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконних дій з марками акцизного податку та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 204, ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України).Встановлено, що чоловік облаштував підпільне виробництво контрафактного алкоголю за місцем проживання. У підсобному приміщенні він встановив ємності для змішування спиртових сумішей і пристрої для їх розливу.Готовий контрафакт маркував фальсифікованими акцизними марками та продавав, а кошти, отримані від незаконної торгівлі, використовував на власні потреби.При цьому волинянин не був зареєстрований як підприємець та не мав ліцензії на виготовлення і продаж алкогольних напоїв.Окрім того, раніше він уже був засуджений за аналогічні правопорушення.У ході санкціонованих судом обшуків на підпільному виробництві вилучено спиртовмісну продукцію, підроблені марки акцизного податку, обладнання для виготовлення та пристрої для змішування і розливу алкогольних напоїв.