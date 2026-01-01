Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю

Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю
Судять волинянина, який облаштував удома підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жителя міста Луцьк за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконних дій з марками акцизного податку та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 204, ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України).

Встановлено, що чоловік облаштував підпільне виробництво контрафактного алкоголю за місцем проживання. У підсобному приміщенні він встановив ємності для змішування спиртових сумішей і пристрої для їх розливу.

Готовий контрафакт маркував фальсифікованими акцизними марками та продавав, а кошти, отримані від незаконної торгівлі, використовував на власні потреби.

При цьому волинянин не був зареєстрований як підприємець та не мав ліцензії на виготовлення і продаж алкогольних напоїв.

Окрім того, раніше він уже був засуджений за аналогічні правопорушення.
Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю

У ході санкціонованих судом обшуків на підпільному виробництві вилучено спиртовмісну продукцію, підроблені марки акцизного податку, обладнання для виготовлення та пристрої для змішування і розливу алкогольних напоїв.
Волинянин облаштував удома підпільний цех з виробництва алкоголю

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Теги: волинянин, підпільний цех
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