266 кг за дві доби: луцькі рибалки встановили рекорд на Carp Catchers. ФОТО

Команда Felino Fishing з Луцька здобула перемогу на престижному турнірі з коропової риболовлі Кубок «Carp Catchers», встановивши при цьому рекорд водойми.Про цеповідомив капітан командиЗмагання проходили 24-26 липня 2026 року на водоймі «Трофейна Долина» у Львівській області. За підсумками двох діб напруженої боротьби волинські рибалки посіли перше місце, продемонструвавши високий рівень майстерності, злагоджену командну роботу та продуману тактику.Відрив Felino Fishing від команди, яка посіла друге місце, склав понад 183 кілограми. Такий результат став підтвердженням впевненої переваги луцьких спортсменів на турнірі.Окрім перемоги, команда встановила абсолютний рекорд водойми за загальною вагою впійманої риби за 48 годин від моменту відкриття озера.та новим орієнтиром для майбутніх учасників змагань.У Felino Fishing зазначають, що досягнення стало результатом ретельної підготовки, досвіду, витримки та справжньої командної роботи. Участь у турнірі взяли сильні команди, тому перемога та встановлений рекорд мають особливу цінність.Досягнення луцьких рибалок вкотре підтверджує, що Волинь має сильних представників у спортивній короповій риболовлі, які гідно представляють регіон на всеукраїнських змаганнях та встановлюють нові рекорди.