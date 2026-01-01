На чемпіонаті світу з середньовічного бою волинянка здобула нагороду

На чемпіонаті світу з середньовічного бою волинянка здобула нагороду
Волинська делегація в складі збірної України на Чемпіонаті світу з середньовічного бою в Данії здобула бронзову нагороду у номінації 10*10. Переможницею стала капітанка жіночої збірної Катерина Баран.

Про це Суспільному 28 липня розповів очільник луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» Сергій Ващук.

З його слів змагання тривали із 23 по 26 липня. Чемпіонат зібрав майже 600 бійців із 30 країн світу, які змагалися у сталевих обладунках із використанням копій середньовічної зброї.

Цього року за збірну України виступали ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці ЗСУ.

Спортсмени з Волині змагались в одиночних номінаціях, дійшовши до етапу плей-оф:

Борис Робак — баклер-меч;

Катерина Баран — алебарда.

Волиняни були також частиною української команди в групових номінаціях:

Катерина Баран — капітан жіночої команди в номінаціях 3*3, 5*5 та 10*10;

Сергій Ващук — капітан чоловічої команди в номінації 5*5 і 10*10 та учасник команди в боях 16*16;

Максим Ващук — чоловічі номінації 5*5, 10*10 та капітан чоловічої команди в боях 16*16;

Борис Робак — чоловічі номінації 5*5, 10*10;

Ярослав Капустинський — чоловічі номінації 10*10, 16*16;

Ігор Синчук — чоловічі номінації 5*5, 10*10, 16*16;

Олексій Крижов — представник рівненського відділення клубу «Айна Бера», учасник команди в боях 10*10 та 16*16;

Софія Вознюк — виконувала роботу, яку менше помітно, але без якої не може існувати жодна команда.

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Теги: волиняни, чемпіонат
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