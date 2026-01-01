На чемпіонаті світу з середньовічного бою волинянка здобула нагороду
Сьогодні, 13:40
Волинська делегація в складі збірної України на Чемпіонаті світу з середньовічного бою в Данії здобула бронзову нагороду у номінації 10*10. Переможницею стала капітанка жіночої збірної Катерина Баран.
Про це Суспільному 28 липня розповів очільник луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» Сергій Ващук.
З його слів змагання тривали із 23 по 26 липня. Чемпіонат зібрав майже 600 бійців із 30 країн світу, які змагалися у сталевих обладунках із використанням копій середньовічної зброї.
Цього року за збірну України виступали ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці ЗСУ.
Спортсмени з Волині змагались в одиночних номінаціях, дійшовши до етапу плей-оф:
Борис Робак — баклер-меч;
Катерина Баран — алебарда.
Волиняни були також частиною української команди в групових номінаціях:
Катерина Баран — капітан жіночої команди в номінаціях 3*3, 5*5 та 10*10;
Сергій Ващук — капітан чоловічої команди в номінації 5*5 і 10*10 та учасник команди в боях 16*16;
Максим Ващук — чоловічі номінації 5*5, 10*10 та капітан чоловічої команди в боях 16*16;
Борис Робак — чоловічі номінації 5*5, 10*10;
Ярослав Капустинський — чоловічі номінації 10*10, 16*16;
Ігор Синчук — чоловічі номінації 5*5, 10*10, 16*16;
Олексій Крижов — представник рівненського відділення клубу «Айна Бера», учасник команди в боях 10*10 та 16*16;
Софія Вознюк — виконувала роботу, яку менше помітно, але без якої не може існувати жодна команда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному 28 липня розповів очільник луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера» Сергій Ващук.
З його слів змагання тривали із 23 по 26 липня. Чемпіонат зібрав майже 600 бійців із 30 країн світу, які змагалися у сталевих обладунках із використанням копій середньовічної зброї.
Цього року за збірну України виступали ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці ЗСУ.
Спортсмени з Волині змагались в одиночних номінаціях, дійшовши до етапу плей-оф:
Борис Робак — баклер-меч;
Катерина Баран — алебарда.
Волиняни були також частиною української команди в групових номінаціях:
Катерина Баран — капітан жіночої команди в номінаціях 3*3, 5*5 та 10*10;
Сергій Ващук — капітан чоловічої команди в номінації 5*5 і 10*10 та учасник команди в боях 16*16;
Максим Ващук — чоловічі номінації 5*5, 10*10 та капітан чоловічої команди в боях 16*16;
Борис Робак — чоловічі номінації 5*5, 10*10;
Ярослав Капустинський — чоловічі номінації 10*10, 16*16;
Ігор Синчук — чоловічі номінації 5*5, 10*10, 16*16;
Олексій Крижов — представник рівненського відділення клубу «Айна Бера», учасник команди в боях 10*10 та 16*16;
Софія Вознюк — виконувала роботу, яку менше помітно, але без якої не може існувати жодна команда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 14-річний мотоцикліст намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 14:06
На чемпіонаті світу з середньовічного бою волинянка здобула нагороду
Сьогодні, 13:40