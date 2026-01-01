На чемпіонаті світу з середньовічного бою волинянка здобула нагороду

Катерина Баран.



Про це Сергій Ващук.



З його слів змагання тривали із 23 по 26 липня. Чемпіонат зібрав майже 600 бійців із 30 країн світу, які змагалися у сталевих обладунках із використанням копій середньовічної зброї.



Цього року за збірну України виступали ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці ЗСУ.



Спортсмени з Волині змагались в одиночних номінаціях, дійшовши до етапу плей-оф:



Борис Робак — баклер-меч;



Катерина Баран — алебарда.



Волиняни були також частиною української команди в групових номінаціях:



Катерина Баран — капітан жіночої команди в номінаціях 3*3, 5*5 та 10*10;



Сергій Ващук — капітан чоловічої команди в номінації 5*5 і 10*10 та учасник команди в боях 16*16;



Максим Ващук — чоловічі номінації 5*5, 10*10 та капітан чоловічої команди в боях 16*16;



Борис Робак — чоловічі номінації 5*5, 10*10;



Ярослав Капустинський — чоловічі номінації 10*10, 16*16;



Ігор Синчук — чоловічі номінації 5*5, 10*10, 16*16;



Олексій Крижов — представник рівненського відділення клубу «Айна Бера», учасник команди в боях 10*10 та 16*16;



Софія Вознюк — виконувала роботу, яку менше помітно, але без якої не може існувати жодна команда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська делегація в складі збірної України на Чемпіонаті світу з середньовічного бою в Данії здобула бронзову нагороду у номінації 10*10. Переможницею стала капітанка жіночої збірноїПро це Суспільному 28 липня розповів очільник луцького клубу середньовічного бою «Айна Бера»З його слів змагання тривали із 23 по 26 липня. Чемпіонат зібрав майже 600 бійців із 30 країн світу, які змагалися у сталевих обладунках із використанням копій середньовічної зброї.Цього року за збірну України виступали ветерани російсько-української війни та діючі військовослужбовці ЗСУ.Спортсмени з Волині змагались в одиночних номінаціях, дійшовши до етапу плей-оф:— баклер-меч;— алебарда.Волиняни були також частиною української команди в групових номінаціях:Катерина Баран — капітан жіночої команди в номінаціях 3*3, 5*5 та 10*10;— капітан чоловічої команди в номінації 5*5 і 10*10 та учасник команди в боях 16*16;— чоловічі номінації 5*5, 10*10 та капітан чоловічої команди в боях 16*16;— чоловічі номінації 5*5, 10*10;— чоловічі номінації 10*10, 16*16;— чоловічі номінації 5*5, 10*10, 16*16;— представник рівненського відділення клубу «Айна Бера», учасник команди в боях 10*10 та 16*16;— виконувала роботу, яку менше помітно, але без якої не може існувати жодна команда.

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