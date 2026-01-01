Фальшиві і повністю безпідставні: у МЗС Польщі відкинули заяви путіна про поділ України

володимира путіна щодо нібито імперських прагнень сусідніх держав і можливого територіального поділу України за участю Польщі.



Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства, передає



«Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає чергові фальшиві і повністю безпідставні спекуляції президента Російської Федерації володимира путіна щодо нібито імперських прагнень сусідів і територіального поділу України, а також припущення про участь у цьому процесі Польщі», – йдеться у заяві.



У МЗС РП наголосили, що подібні твердження є «дезінформацією та черговою спробою посіяти ворожнечу й напруженість між українцями та союзниками, які підтримують Київ».



Як підкреслили у зовнішньополітичному відомстві, Польща «не висувала, не висуває і не має наміру в майбутньому висувати жодних територіальних претензій до України».



«Польща повністю визнає, поважає та незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її юридично встановлених та міжнародно визнаних кордонів, зокрема визначених двостороннім Договором між Україною та Російською Федерацією про державний кордон 2003 року», - наголосили в МЗС РП.



Підкреслюється, що поширення Росією таких наративів є «примітивною спробою дезінформації та постійним елементом інформаційної війни».



«Мета цих дій очевидна й полягає у спробі посіяти розбрат між європейськими народами та відвернути увагу міжнародної спільноти від жорстокої незаконної військової агресії, яку веде Російська Федерація», - наголосили в МЗС Польщі, закликаючи владу РФ «припинити висувати територіальні претензії до своїх сусідів».



Нещодавно путін під час публічного виступу вкотре заявив, що рано чи пізно "Україна втратить західні землі" на користь Польщі, Угорщини і Румунії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! МЗС Польщі рішуче відкидає «фальшиві і повністю безпідставні» заявищодо нібито імперських прагнень сусідніх держав і можливого територіального поділу України за участю Польщі.Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ «Міністерство закордонних справ Республіки Польща однозначно відкидає чергові фальшиві і повністю безпідставні спекуляції президента Російської Федерації володимира путіна щодо нібито імперських прагнень сусідів і територіального поділу України, а також припущення про участь у цьому процесі Польщі», – йдеться у заяві.У МЗС РП наголосили, що подібні твердження є «дезінформацією та черговою спробою посіяти ворожнечу й напруженість між українцями та союзниками, які підтримують Київ».Як підкреслили у зовнішньополітичному відомстві, Польща «не висувала, не висуває і не має наміру в майбутньому висувати жодних територіальних претензій до України».«Польща повністю визнає, поважає та незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її юридично встановлених та міжнародно визнаних кордонів, зокрема визначених двостороннім Договором між Україною та Російською Федерацією про державний кордон 2003 року», - наголосили в МЗС РП.Підкреслюється, що поширення Росією таких наративів є «примітивною спробою дезінформації та постійним елементом інформаційної війни».«Мета цих дій очевидна й полягає у спробі посіяти розбрат між європейськими народами та відвернути увагу міжнародної спільноти від жорстокої незаконної військової агресії, яку веде Російська Федерація», - наголосили в МЗС Польщі, закликаючи владу РФ «припинити висувати територіальні претензії до своїх сусідів».Нещодавно путін під час публічного виступу вкотре заявив, що рано чи пізно "Україна втратить західні землі" на користь Польщі, Угорщини і Румунії.

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