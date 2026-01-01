У Луцьку відбудеться Ярмарок дитячих гуртків у ТРЦ Port City

У Луцьку відбудеться Ярмарок дитячих гуртків у ТРЦ Port City

ТРЦ Port City запрошує спортивні секції, школи іноземних мов, творчі студії, освітні центри, танцювальні колективи та інші заклади, що працюють із дітьми, взяти участь у Ярмарку дитячих гуртків.

Захід відбудеться 16 серпня 2026 року у ТРЦ Port City у Луцьку. Початок — о 13:00.

Мета заходу — допомогти батькам обрати для своїх дітей цікаві гуртки та секції перед початком нового навчального року, а учасникам — презентувати свої програми, поспілкуватися з потенційними клієнтами та залучити нових вихованців.

Для учасників пропонують:


  • безкоштовну участь;

  • місце для презентації вашого закладу;

  • можливість провести показові виступи або майстер-класи;

  • спілкування з великою кількістю сімей із дітьми;

  • рекламну підтримку заходу від ТРЦ Port City (соціальні мережі, сайт, внутрішня реклама, анонси події).

    • Для підтвердження участі необхідно зв’язатися до 7 серпня.

    Організатори запрошують разом створити корисну та цікаву подію для дітей і батьків перед початком нового навчального року.

    Деталі за телефоном: 067 361 50 89.

    Або за адресою: [email protected].

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    Теги: PortCity
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