У Луцьку відбудеться Ярмарок дитячих гуртків у ТРЦ Port City



ТРЦ Port City запрошує спортивні секції, школи іноземних мов, творчі студії, освітні центри, танцювальні колективи та інші заклади, що працюють із дітьми, взяти участь у Ярмарку дитячих гуртків.



Захід відбудеться 16 серпня 2026 року у ТРЦ Port City у Луцьку. Початок — о 13:00.



Мета заходу — допомогти батькам обрати для своїх дітей цікаві гуртки та секції перед початком нового навчального року, а учасникам — презентувати свої програми, поспілкуватися з потенційними клієнтами та залучити нових вихованців.



Для учасників пропонують:

безкоштовну участь;

місце для презентації вашого закладу;

можливість провести показові виступи або майстер-класи;

спілкування з великою кількістю сімей із дітьми;

рекламну підтримку заходу від ТРЦ Port City (соціальні мережі, сайт, внутрішня реклама, анонси події).

Для підтвердження участі необхідно зв’язатися до 7 серпня.



Організатори запрошують разом створити корисну та цікаву подію для дітей і батьків перед початком нового навчального року.



Деталі за телефоном: 067 361 50 89.



Або за адресою: [email protected].

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