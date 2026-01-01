У Луцьку відбудеться Ярмарок дитячих гуртків у ТРЦ Port City
Сьогодні, 12:00
ТРЦ Port City запрошує спортивні секції, школи іноземних мов, творчі студії, освітні центри, танцювальні колективи та інші заклади, що працюють із дітьми, взяти участь у Ярмарку дитячих гуртків.
Захід відбудеться 16 серпня 2026 року у ТРЦ Port City у Луцьку. Початок — о 13:00.
Мета заходу — допомогти батькам обрати для своїх дітей цікаві гуртки та секції перед початком нового навчального року, а учасникам — презентувати свої програми, поспілкуватися з потенційними клієнтами та залучити нових вихованців.
Для учасників пропонують:
Для підтвердження участі необхідно зв’язатися до 7 серпня.
Організатори запрошують разом створити корисну та цікаву подію для дітей і батьків перед початком нового навчального року.
Деталі за телефоном: 067 361 50 89.
Або за адресою: [email protected].
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