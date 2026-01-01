Двом військовим зі «Скелі» оголосили підозру за знущання над побратимами

ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку «Скеля» за жорстоке поводження з побратимами.Про це повідомили у пресслужбі.ДБР принципово реагує на факти жорстокого поводження з військовослужбовцями та притягує винних до відповідальності.Працівники ДБР за сприяння командування військової частини повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.Встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх «покарати» за порушення дисципліни.Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.Один із військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває. У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.