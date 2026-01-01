У Луцьку мешканцям трьох мікрорайонів затримують подачу гарячої води





Про це 27 липня повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло», пише



У міру завершення ремонтів гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів, розташованих за адресами:



• вул. Конякіна, 8-А;



• вул. Захисників України, 10-Б;



• вул. Конякіна, 7-Б;



• вул. Захисників України, 43-Б (для будинків №39, 41, 47 на вул. Захисників України та №4 на просп. Соборності);



• вул. Кравчука, 1-А;



• просп. Соборності, 16-А;



• просп. Соборності, 3-Д;



• просп. Молоді, 10-К;



• просп. Молоді, 4-Г;



• просп. Молоді, 5-В;



• просп. Молоді, 13-Г.



Зі слів комунальників, відновлення роботи 11 центральних теплових пунктів дозволить повернути гаряче водопостачання для 118 із 227 житлових будинків.



Для мешканців, яких обслуговують інші 11 центральних теплових пунктів, гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня після завершення реконструкції магістральних теплових мереж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 липня завершується період профілактичного ремонту котельні на вул. Івана Корсака. Однак цього дня жоден із 22 центральних теплових пунктів, які отримують тепло від цієї котельні, не розпочне роботу, а лучани не отримують гарячу воду в оселях.Про це 27 липня повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло», пише Суспільне У міру завершення ремонтів гарячу воду почнуть подавати поетапно. У третій декаді серпня планують відновити роботу 11 центральних теплових пунктів, розташованих за адресами:• вул. Конякіна, 8-А;• вул. Захисників України, 10-Б;• вул. Конякіна, 7-Б;• вул. Захисників України, 43-Б (для будинків №39, 41, 47 на вул. Захисників України та №4 на просп. Соборності);• вул. Кравчука, 1-А;• просп. Соборності, 16-А;• просп. Соборності, 3-Д;• просп. Молоді, 10-К;• просп. Молоді, 4-Г;• просп. Молоді, 5-В;• просп. Молоді, 13-Г.Зі слів комунальників, відновлення роботи 11 центральних теплових пунктів дозволить повернути гаряче водопостачання для 118 із 227 житлових будинків.Для мешканців, яких обслуговують інші 11 центральних теплових пунктів, гарячу воду планують повернути орієнтовно наприкінці вересня після завершення реконструкції магістральних теплових мереж.

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