Зупинилося серце воїна з Волині Ярослава Самчука

Зупинилося серце воїна з Волині Ярослава Самчука
Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник України Самчук Ярослав Петрович (25.09.1980 – 28.07.2026).

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

"Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Саме там, на рідній землі, відбудеться його останній спочинок. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов’язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня 2026 року його серце зупинилося.

Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як людина честі, мужності та незламної сили духу, яка до останнього боролася за Україну.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Ярослава. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Світла пам’ять Герою. Нехай Господь упокоїть його душу, а рідним дарує сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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