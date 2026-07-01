Зупинилося серце воїна з Волині Ярослава Самчука
Сьогодні, 11:19
Після тривалого лікування відійшов у вічність мужній захисник України Самчук Ярослав Петрович (25.09.1980 – 28.07.2026).
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Саме там, на рідній землі, відбудеться його останній спочинок. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов’язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня 2026 року його серце зупинилося.
Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як людина честі, мужності та незламної сили духу, яка до останнього боролася за Україну.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Ярослава. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.
Світла пам’ять Герою. Нехай Господь упокоїть його душу, а рідним дарує сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Ярослав народився та виріс у селі Мизове. Саме там, на рідній землі, відбудеться його останній спочинок. Без вагань він став на захист рідної землі у перший день повномасштабної війни. Під час виконання військового обов’язку отримав тяжке поранення, а згодом боровся з важкою хворобою. Попри тривале лікування, у ніч на 28 липня 2026 року його серце зупинилося.
Він назавжди залишиться у нашій пам’яті як людина честі, мужності та незламної сили духу, яка до останнього боролася за Україну.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Ярослава. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.
Світла пам’ять Герою. Нехай Господь упокоїть його душу, а рідним дарує сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату, час та місце зустрічі траурного кортежу, чин поховання і прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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