В Одесі вибухнула автівка, що належить військовому: водій поранений





Про це повідомляє



Що сталося в Пересипському районі Одеси



Подія трапилася сьогодні, 28 липня, близько 8-ї ранку у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Про вибух повідомила дружина потерпілого чоловіка.



Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка одразу на місці події.



За даними джерел РБК-Україна, автомобіль належить військовому, але наразі достеменно не відомо, чи саме він сів в авто напередодні вибуху.



Що встановила поліція



За попередніми даними, вибух стався одразу, як тільки водій завів позашляховик і почав рух.



На місці працюють:



слідчо-оперативна група поліції



вибухотехніки.



Правову кваліфікацію події нададуть після з'ясування всіх обставин. Наразі поліція продовжує встановлювати деталі того, що сталося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одесі позашляховик вибухнув просто у дворі, щойно власник сів за кермо і завів двигун.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та поліцію Одеської області.Подія трапилася сьогодні, 28 липня, близько 8-ї ранку у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Про вибух повідомила дружина потерпілого чоловіка.Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка одразу на місці події.За даними джерел РБК-Україна, автомобіль належить військовому, але наразі достеменно не відомо, чи саме він сів в авто напередодні вибуху.За попередніми даними, вибух стався одразу, як тільки водій завів позашляховик і почав рух.На місці працюють:слідчо-оперативна група поліціївибухотехніки.Правову кваліфікацію події нададуть після з'ясування всіх обставин. Наразі поліція продовжує встановлювати деталі того, що сталося.

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