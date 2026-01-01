В Одесі вибухнула автівка, що належить військовому: водій поранений

В Одесі вибухнула автівка, що належить військовому: водій поранений
В Одесі позашляховик вибухнув просто у дворі, щойно власник сів за кермо і завів двигун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та поліцію Одеської області.

Що сталося в Пересипському районі Одеси

Подія трапилася сьогодні, 28 липня, близько 8-ї ранку у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Про вибух повідомила дружина потерпілого чоловіка.

Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка одразу на місці події.

За даними джерел РБК-Україна, автомобіль належить військовому, але наразі достеменно не відомо, чи саме він сів в авто напередодні вибуху.

Що встановила поліція

За попередніми даними, вибух стався одразу, як тільки водій завів позашляховик і почав рух.

На місці працюють:

слідчо-оперативна група поліції

вибухотехніки.

Правову кваліфікацію події нададуть після з'ясування всіх обставин. Наразі поліція продовжує встановлювати деталі того, що сталося.

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Теги: Одеса, автівка, вибух, військовий
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