На літфестивалі «Фронтера» у Луцьку збирали гроші для бригади «Любарт»
Сьогодні, 09:42
Упродовж VI Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», який 26-27 липня відбувався на території Окольного замку у Луцьку, збирали гроші для бригади «Любарт».
Після закінчення фестивалю на двох банках налічувалося 870 тисяч гривень, розповіла у коментарі Суспільному комунікаційниця літплатформи «Фронтера» Ірина Юрченко.
Станом на 28 липня ще підраховують виручені кошти за мерчі, які продавали на фестивалі за донат та очікують загальної суми за фудкорт.
«Нам треба чимало звести та підсумувати саме по фудкортам. Бо кожен учасник у наших партнерів на фудкорті міг придбати якусь донатну позицію. А всі гроші з цієї позиції йшли на збір», — каже Ірина Юрченко.
Благодійна мета фестивалю — зібрати мільйон гривень на засоби зв'язку для бригади «Любарт» разом з фондом «Повернись живим».
«Чесно сказати: я відчуваю, що насправді мільйон є. Але ми поки схрестили пальці і чекаємо всіх звітів, чекаємо всіх переказів», — говорить комунікаційниця.
Після підрахунку загальну суму грошей, яку зібрали за дні літературного фестивалю у Луцьку, оприлюднять на офіційних сторінках «Фронтери» у соцмережах, додала Ірина Юрченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Після закінчення фестивалю на двох банках налічувалося 870 тисяч гривень, розповіла у коментарі Суспільному комунікаційниця літплатформи «Фронтера» Ірина Юрченко.
Станом на 28 липня ще підраховують виручені кошти за мерчі, які продавали на фестивалі за донат та очікують загальної суми за фудкорт.
«Нам треба чимало звести та підсумувати саме по фудкортам. Бо кожен учасник у наших партнерів на фудкорті міг придбати якусь донатну позицію. А всі гроші з цієї позиції йшли на збір», — каже Ірина Юрченко.
Благодійна мета фестивалю — зібрати мільйон гривень на засоби зв'язку для бригади «Любарт» разом з фондом «Повернись живим».
«Чесно сказати: я відчуваю, що насправді мільйон є. Але ми поки схрестили пальці і чекаємо всіх звітів, чекаємо всіх переказів», — говорить комунікаційниця.
Після підрахунку загальну суму грошей, яку зібрали за дні літературного фестивалю у Луцьку, оприлюднять на офіційних сторінках «Фронтери» у соцмережах, додала Ірина Юрченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Путін планує ще три роки війни
Сьогодні, 10:07
На літфестивалі «Фронтера» у Луцьку збирали гроші для бригади «Любарт»
Сьогодні, 09:42
В Україні виявлена занижена потреба на закупівлю протисудомних препаратів для людей з епілепсією: що відомо
Сьогодні, 07:15