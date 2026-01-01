У Кремлі обговорюють введення воєнного стану після виборів до Думи, - ЗМІ





Про це повідомляє



Як пише ЗМІ, відповідну інформацію їм озвучили одразу кілька джерел у федеральних та регіональних органах влади РФ, а також у керівництві однієї з опозиційних думських фракцій.



Так, згідно з федеральним законодавством, для того, щоб застосувати відповідний захід, буде достатньо лише указу президента, де мають бути зазначені дата і час початку дії військового стану.



Якщо це станеться, це фактично означатиме жорсткі обмеження. Серед таких:



"заморожування" діяльності партій та громадських організацій;



заборона будь-яких масових акцій;



скасування всіх виборів;



тотальна цензура;



комендантська година та обмеження пересування громадян;



крім цього, влада матиме право мобілізувати мирних жителів та їхнє майно на роботи, пов'язані з обороною.



Два політтехнологи, які працюють з Кремлем, розповіли, що такий сценарій підтримують "деякі силовики, які вже давно вважали, що треба перестати кокетничати" з населенням і "воювати всією країною".



"Трігером може послужити провал на фронті або в роботі людей у війська", - припустив один із вищезгаданих політтехнологів.



Водночас співрозмовник у керівництві однієї з думських фракцій зазначив, що "становище країни стає все серйозним" і без крайніх заходів врівноважити ситуацію може і не вийде.



При цьому джерело каже, що указу диктатора РФ володимира путіна "може і не бути", оскільки це зруйнує систему максимального непритягнення росіян до військових справ.



Крім того, варто враховувати, що частина заходів військового стану в РФ і так фактично діє. Прикладом є військова цензура, у зв'язку з якою публікація інформації, яка суперечитиме офіційній позиції Міноборони, може загрожувати співробітникам ЗМІ кримінальними покараннями, а самим медіа - позбавленням ліцензії.



Також російське видання додало, що наразі військовий стан діє у частині Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які захоплені і під контролем російських окупантів.



Мобілізація у Росії



Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що путін досі боїться проводити мобілізацію відкрито. Але незважаючи на це, після виборів до Держдуми він планує мобілізувати до російської армії від 300 до 500 тисяч росіян.



Крім того, диктатор РФ має намір отримати близько 30 тисяч нових солдатів із Північної Кореї.



Варто зазначити, що вчора голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що в Росії нібито немає необхідності проводити нову хвилю мобілізації.



При цьому того ж дня путін підписав указ про чергове збільшення кількості російської армії. То був уже третій його указ за цей рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські чиновники не виключають, що після виборів до Держдуми в країні офіційно введуть військовий стан або його окремі елементи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Вёрстка".Як пише ЗМІ, відповідну інформацію їм озвучили одразу кілька джерел у федеральних та регіональних органах влади РФ, а також у керівництві однієї з опозиційних думських фракцій.Так, згідно з федеральним законодавством, для того, щоб застосувати відповідний захід, буде достатньо лише указу президента, де мають бути зазначені дата і час початку дії військового стану.Якщо це станеться, це фактично означатиме жорсткі обмеження. Серед таких:"заморожування" діяльності партій та громадських організацій;заборона будь-яких масових акцій;скасування всіх виборів;тотальна цензура;комендантська година та обмеження пересування громадян;крім цього, влада матиме право мобілізувати мирних жителів та їхнє майно на роботи, пов'язані з обороною.Два політтехнологи, які працюють з Кремлем, розповіли, що такий сценарій підтримують "деякі силовики, які вже давно вважали, що треба перестати кокетничати" з населенням і "воювати всією країною"."Трігером може послужити провал на фронті або в роботі людей у війська", - припустив один із вищезгаданих політтехнологів.Водночас співрозмовник у керівництві однієї з думських фракцій зазначив, що "становище країни стає все серйозним" і без крайніх заходів врівноважити ситуацію може і не вийде.При цьому джерело каже, що указу диктатора РФ"може і не бути", оскільки це зруйнує систему максимального непритягнення росіян до військових справ.Крім того, варто враховувати, що частина заходів військового стану в РФ і так фактично діє. Прикладом є військова цензура, у зв'язку з якою публікація інформації, яка суперечитиме офіційній позиції Міноборони, може загрожувати співробітникам ЗМІ кримінальними покараннями, а самим медіа - позбавленням ліцензії.Також російське видання додало, що наразі військовий стан діє у частині Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які захоплені і під контролем російських окупантів.Нагадаємо, днями президент Українизаявив, що путін досі боїться проводити мобілізацію відкрито. Але незважаючи на це, після виборів до Держдуми він планує мобілізувати до російської армії від 300 до 500 тисяч росіян.Крім того, диктатор РФ має намір отримати близько 30 тисяч нових солдатів із Північної Кореї.Варто зазначити, що вчора голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що в Росії нібито немає необхідності проводити нову хвилю мобілізації.При цьому того ж дня путін підписав указ про чергове збільшення кількості російської армії. То був уже третій його указ за цей рік.

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