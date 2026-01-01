«Луцьктепло» придбало чотири модульні котельні за майже 100 мільйонів





Про це відомо з документів тендеру, інформація про який оприлюднена в системі публічних закупівель Prozorro, передає



Комунальне підприємство «Луцьктепло» оголосило закупівлю у червні на постачання чотирьох блочно-модульних котелень різної потужності – двох по 2,5 МВт, також по одній на 7 і 10 МВт з очікуваною вартістю 125 мільйонів гривень. У торгах взяли участь чотири компанії.



Найнижчу цінову пропозицію – 98 мільйонів гривень – запропонувало ТОВ «Укрспецсервіс», однак його котельні не відповідали технічним вимогам. Як зазначив замовник, запропоноване компанією насосне обладнання не забезпечувало необхідної продуктивності. Зокрема, для котельні потужністю 10 МВт комунальники запланували циркуляційний насос із витратою 430 кубометрів на годину, тоді як учасник запропонував насос із продуктивністю 215 кубометрів. Аналогічні невідповідності виявили й для решти котелень, тож цю пропозицію відхилили.



Переможцем торгів луцькі комунальники визнали приватне виробничо-налагоджувальне підприємство «Нікоінтерм», яке запропонувало ціну понад 98,9 мільйона гривень. Таким чином, завдяки торгам вдалося зекономити 25 млн грн. Договір із підприємством уклали 30 червня. Закупівля фінансується із резервного фонду держбюджету та міського бюджету.



Згідно з умовами договору «Луцьктепло» переказало постачальнику 40% авансу протягом десяти робочих днів після підписання договору. Решту 60% оплатять після поставки обладнання. Котельні потужністю 2,5 МВт мають виготовити протягом 90 днів після отримання передоплати, а модулі потужністю 7 та 10 МВт – протягом 120 днів. Усі котельні підрядник має поставити до 10 листопада 2026 року.



Вони повинні бути оснащені дизельними генераторами для автономної роботи, системами водопідготовки, автоматичними дозувальними станціями та щонайменше двома жаротрубними котлами. Гарантія на котельні – півтора року, а на їхнє обладнання – не менше року після поставки.



Закупівлю моніторила Держаудитслужба: аудитори перевірили, зокрема, технічні вимоги тендерної документації, зміни до неї, звернення учасників, розгляд пропозицій та укладення договору. Порушень не виявили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» купило чотири блочно-модульні котельні, які планують встановити до початку зими. За лот вартістю 125 мільйонів гривень змагалося чотири компанії. За результатами відкритих торгів котельні придбають на майже 26 млн дешевше від очікуваної ціни.Про це відомо з документів тендеру, інформація про який оприлюднена в системі публічних закупівель Prozorro, передає "Сила правди" Комунальне підприємство «Луцьктепло» оголосило закупівлю у червні на постачання чотирьох блочно-модульних котелень різної потужності – двох по 2,5 МВт, також по одній на 7 і 10 МВт з очікуваною вартістю 125 мільйонів гривень. У торгах взяли участь чотири компанії.Найнижчу цінову пропозицію – 98 мільйонів гривень – запропонувало ТОВ «Укрспецсервіс», однак його котельні не відповідали технічним вимогам. Як зазначив замовник, запропоноване компанією насосне обладнання не забезпечувало необхідної продуктивності. Зокрема, для котельні потужністю 10 МВт комунальники запланували циркуляційний насос із витратою 430 кубометрів на годину, тоді як учасник запропонував насос із продуктивністю 215 кубометрів. Аналогічні невідповідності виявили й для решти котелень, тож цю пропозицію відхилили.Переможцем торгів луцькі комунальники визнали приватне виробничо-налагоджувальне підприємство «Нікоінтерм», яке запропонувало ціну понад 98,9 мільйона гривень. Таким чином, завдяки торгам вдалося зекономити 25 млн грн. Договір із підприємством уклали 30 червня. Закупівля фінансується із резервного фонду держбюджету та міського бюджету.Згідно з умовами договору «Луцьктепло» переказало постачальнику 40% авансу протягом десяти робочих днів після підписання договору. Решту 60% оплатять після поставки обладнання. Котельні потужністю 2,5 МВт мають виготовити протягом 90 днів після отримання передоплати, а модулі потужністю 7 та 10 МВт – протягом 120 днів. Усі котельні підрядник має поставити до 10 листопада 2026 року.Вони повинні бути оснащені дизельними генераторами для автономної роботи, системами водопідготовки, автоматичними дозувальними станціями та щонайменше двома жаротрубними котлами. Гарантія на котельні – півтора року, а на їхнє обладнання – не менше року після поставки.Закупівлю моніторила Держаудитслужба: аудитори перевірили, зокрема, технічні вимоги тендерної документації, зміни до неї, звернення учасників, розгляд пропозицій та укладення договору. Порушень не виявили.

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