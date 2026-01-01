Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 5 копійок та становить 44,85 грн. Натомість показники євро та злотого зросли: на 11 та 1 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,85 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,07 (+11 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 28 липня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 5 копійок та становить 44,85 грн. Натомість показники євро та злотого зросли: на 11 та 1 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,85 (-5 коп.)Курс євро1 євро — 51,07 (+11 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.).

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