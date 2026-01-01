Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 28 липня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 5 копійок та становить 44,85 грн. Натомість показники євро та злотого зросли: на 11 та 1 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,07 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 5 копійок та становить 44,85 грн. Натомість показники євро та злотого зросли: на 11 та 1 копійок відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,07 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.).
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