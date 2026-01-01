Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 28 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 5 копійок та становить 44,85 грн. Натомість показники євро та злотого зросли: на 11 та 1 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,85 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,07 (+11 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+1 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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