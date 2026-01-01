Коли не можна ходити по гриби: народні прикмети, які знали ще наші предки

Наші предки вірили, що успішне «тихе полювання» залежить не лише від досвіду грибника, а й від прикмет, пов’язаних із природою та календарем. Хоча більшість таких повір’їв не мають наукового підтвердження, деякі з них могли виникнути на основі багаторічних спостережень.Про це пише «Радіо ТРЕК».Одне з найвідоміших народних повір’їв стверджує, що у високосний рік не варто збирати гриби. За давніми віруваннями, у цей час гриби нібито накопичують усе недобре, що виходить із землі.Водночас сучасні дослідники припускають, що така прикмета могла з’явитися через природні цикли розвитку грибниці, хоча прямого зв’язку між високосним роком і безпечністю грибів наука не підтверджує.За народними прикметами, на спадний Місяць великий грибний урожай очікувати не варто.Натомість період зростання Місяця вважали сприятливим для походів до лісу, оскільки вірили, що саме тоді грибів найбільше.Наші предки уважно спостерігали за погодою.Вважалося, що малосніжна зима віщує слабкий грибний сезон, тоді як рясні снігопади й холодна зима обіцяють гарний урожай.Також побутувала думка, що після тривалої посухи йти по гриби не має сенсу, адже без достатньої кількості вологи вони майже не ростуть.Народні повір’я застерігали від збирання грибів одразу після танення снігу.У лісі можна знайти торішні гриби, однак вони швидко псуються і можуть становити небезпеку для здоров’я. Ця порада має і практичне підґрунтя, адже старі або зіпсовані гриби справді не рекомендується вживати.Серед інших поширених прикмет були такі:якщо сироїжки з’явилися раніше за білі гриби — сезон нібито буде невдалим;рання поява опеньків також вважалася ознакою небагатого врожаю;вирушати по гриби радили ще до світанку, адже ранковий похід, за повір’ями, приносив більше здобичі.Попри популярність таких прикмет, фахівці нагадують, що успішний грибний сезон насамперед залежить від погодних умов, вологості, температури та знання їстівних видів грибів.