28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження колишнього голови Іваничівської РДА Лілії Кревської та журналістки Надії Рогозіної (на фото).
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.
Зичимо всім здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.
28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.
Сьогодні — Всесвітній день боротьби з гепатитом та Всесвітній день охорони природи.
За новим церковним календарем сьогодні вшанують пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони ввійшли відповідно до 70-ти апостолів, обраних 12 апостолами для допомоги в службі.
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Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.
Зичимо всім здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.
28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.
Сьогодні — Всесвітній день боротьби з гепатитом та Всесвітній день охорони природи.
За новим церковним календарем сьогодні вшанують пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони ввійшли відповідно до 70-ти апостолів, обраних 12 апостолами для допомоги в службі.
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