28 липня на Волині: гортаючи календар

28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишнього голови Іваничівської РДА Лілії Кревської та журналістки Надії Рогозіної (на фото).

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.

Зичимо всім здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.

28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.

Сьогодні — Всесвітній день боротьби з гепатитом та Всесвітній день охорони природи.

За новим церковним календарем сьогодні вшанують пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони ввійшли відповідно до 70-ти апостолів, обраних 12 апостолами для допомоги в службі.

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Теги: день народження, свята, іменини
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