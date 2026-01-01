28 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження колишнього голови Іваничівської РДАта журналістки(на фото).Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Герман, Іван, Микола.Зичимо всім здоров'я, достатку й удачі у всіх починаннях.28 липня 1936 року народився волинський краєзнавець і педагог Ярослав Димнич.Сьогодні — Всесвітній день боротьби з гепатитом та Всесвітній день охорони природи.За новим церковним календарем сьогодні вшанують пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони ввійшли відповідно до 70-ти апостолів, обраних 12 апостолами для допомоги в службі.