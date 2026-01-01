Чи очікувати магнітні бурі 28 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У вівторок, 28 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.
Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.
За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
У вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність – низькою
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.
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Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.
За даними Meteoprog, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.
У вівторок геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність – низькою
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.
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