У селі Мокрець на Волині УПЦ МП незаконно будує новий храм замість хати





Про це повідомляє



19-го липня на офіційній фейсбук-сторінці Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП з’явився пафосний допис: у селі Мокрець урочисто заклали капсулу під будівництво нового храму.

Як стало відомо, закладини відбулися саме на тій самій приватній ділянці, виділеній під житлове будівництво.



Законодавчий алгоритм вимагає виконання низки обов’язкових умов: насамперед цільове призначення землі має передбачати відповідний статус для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.



Тобто, зведення культової споруди на приватній землі є законним лише за умови чіткого дотримання її цільового призначення, отримання містобудівних умов та відповідної дозвільної документації. Навіть на власній ділянці категорично заборонено будувати капітальний храм, якщо земля призначена для житлової забудови, сільського господарства чи садівництва. Без офіційної зміни цільового призначення ділянки під потреби релігійних організацій будь-яке будівництво вважається самовільним і прямо порушує містобудівне та земельне законодавство України.



Окрім цього, необхідне погодження органів влади, де місцева рада або ОДА (ОВА) мусять погодити містобудівні умови та обмеження, а також розглянути питання архітектурного проєкту. Наостанок обов’язковою є реєстрація у ДІАМ, адже початок робіт оформлюється виключно через органи державного архітектурно-будівельного контролю або ЦНАП із внесенням відповідних даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).



Факти прості: Ймовірно жодного з цих етапів діячі УПЦ МП не пройшли. Будівництво церкви під виглядом звичайного житлового будинку — це пряме порушення містобудівного та земельного законодавства України.



Таке свавілля викликало хвилю обурення серед мешканців Мокреця. Люди, які втрачають на фронті рідних і щодня бачать наслідки агресії росії, шоковані тим, що в їхньому селі під виглядом «приватної забудови» тихо створюють новий осередок впливу кремлівської церкви.



Місцеві жителі відкрито запитують: як таке можливе на п’ятому році кривавої війни? Чому структури, підпорядковані москві, дозволяють собі відкрите самовільне будівництво та плюють на закони України, поки наші воїни виборюють незалежність на передовій?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мокрець, Турійської громади, Волинської області вибухнув гучний скандал: незважаючи на те, що ще у 2022 році місцева парафія зробила свідомий вибір і офіційно перейшла до Православної Церкви України, прибічники УПЦ МП вирішили побудувати храм на місці приватної садиби, але не змінили цільового призначення земельної ділянки.Про це повідомляє «БУГ» 19-го липня на офіційній фейсбук-сторінці Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП з’явився пафосний допис: у селі Мокрець урочисто заклали капсулу під будівництво нового храму.Як стало відомо, закладини відбулися саме на тій самій приватній ділянці, виділеній під житлове будівництво.Законодавчий алгоритм вимагає виконання низки обов’язкових умов: насамперед цільове призначення землі має передбачати відповідний статус для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.Тобто, зведення культової споруди на приватній землі є законним лише за умови чіткого дотримання її цільового призначення, отримання містобудівних умов та відповідної дозвільної документації. Навіть на власній ділянці категорично заборонено будувати капітальний храм, якщо земля призначена для житлової забудови, сільського господарства чи садівництва. Без офіційної зміни цільового призначення ділянки під потреби релігійних організацій будь-яке будівництво вважається самовільним і прямо порушує містобудівне та земельне законодавство України.Окрім цього, необхідне погодження органів влади, де місцева рада або ОДА (ОВА) мусять погодити містобудівні умови та обмеження, а також розглянути питання архітектурного проєкту. Наостанок обов’язковою є реєстрація у ДІАМ, адже початок робіт оформлюється виключно через органи державного архітектурно-будівельного контролю або ЦНАП із внесенням відповідних даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).Факти прості: Ймовірно жодного з цих етапів діячі УПЦ МП не пройшли. Будівництво церкви під виглядом звичайного житлового будинку — це пряме порушення містобудівного та земельного законодавства України.Таке свавілля викликало хвилю обурення серед мешканців Мокреця. Люди, які втрачають на фронті рідних і щодня бачать наслідки агресії росії, шоковані тим, що в їхньому селі під виглядом «приватної забудови» тихо створюють новий осередок впливу кремлівської церкви.Місцеві жителі відкрито запитують: як таке можливе на п’ятому році кривавої війни? Чому структури, підпорядковані москві, дозволяють собі відкрите самовільне будівництво та плюють на закони України, поки наші воїни виборюють незалежність на передовій?

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію