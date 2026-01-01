ДБР закрило справу про незаконне збагачення ексдиректора Ківерцівського лісгоспу Ярмолюка

Анатолій Ярмолюк. Правоохоронці припускали, що родина посадовця за кілька років набула майна на суму, яка значно перевищувала її законні доходи, а саме – на понад 27 мільйонів гривень.



Про закриття справи стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва від 23 березня 2026 року, пише



Кримінальне провадження щодо директора філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України» Анатолія Ярмолюка ДБР відкрило в червні 2024 року. Правоохоронці вважали, що майже за п’ять років роботи на керівних посадах лісівник набув майна, вартість якого набагато перевищує законні доходи його родини. Придбане, за версією слідства, лісівник оформлював на рідних, які й самі не мали достатньо заробітків і заощаджень на такі покупки.



За підрахунками слідчих, загальний дохід Ярмолюка, його дружини, матері, тестя й тещі з січня 1998-го по березень 2024 року становив 7,4 мільйона гривень. Натомість лише за останні чотири роки члени родини, як вважало слідство, набули майна на понад 27 мільйонів. Ішлося, зокрема, про будинок дружини Марії Ярмолюк площею 270 квадратних метрів у селі Тарасове поблизу Луцька вартістю понад 20 мільйонів гривень, який подружжя роками декларує як незавершене будівництво, квартиру матері лісівника, будинок тестя, квартиру й машиномісце в луцькому житловому комплексі «Яровиця», оформлені на родичку, кілька земельних ділянок, а також автомобілі – Toyota Land Cruiser 200, мікроавтобус Volkswagen Multivan та кросовер BMW X3.



Дорогим майном, записаним на рідних, за версією слідства, фактично користувався сам посадовець. Щоправда, правоохоронці, вочевидь, не змогли знайти переконливих доказів його вини.



«Кримінальне провадження <…> від 18.06.2024 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (відсутність в діях складу кримінального правопорушення – ред.)», – йдеться в ухвалі суду з посиланням на постанову старшого слідчого Головного слідчого управління ДБР від 29 грудня 2025 року.



Закриваючи провадження, слідчий не вирішив долю арештованого майна. Тому арешти, накладені Печерським судом у вересні 2024 року, формально продовжували діяти, і власникам довелося знімати їх – через суд. Із позашляховиком Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску, який, за матеріалами справи, зареєстрований на тестя Ярмолюка, це вдалося не одразу. У лютому 2026-го суд відмовив адвокатові власника, який доводив, що арешт наклали безпідставно. І лише 23 березня, коли до нового клопотання долучили постанову про закриття справи, слідчий суддя арешт скасував.



Анатолій Ярмолюк звільнився з посади очільника філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України» наприкінці 2024-го, втім залишився працювати в галузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне слідче управління Державного бюро розслідувань закрило кримінальне провадження про ймовірне незаконне збагачення, у якому фігурував колишній директор філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України», депутат Торчинської селищної ради. Правоохоронці припускали, що родина посадовця за кілька років набула майна на суму, яка значно перевищувала її законні доходи, а саме – на понад 27 мільйонів гривень.Про закриття справи стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва від 23 березня 2026 року, пише "Сила правди". Кримінальне провадження щодо директора філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України»ДБР відкрило в червні 2024 року. Правоохоронці вважали, що майже за п’ять років роботи на керівних посадах лісівник набув майна, вартість якого набагато перевищує законні доходи його родини. Придбане, за версією слідства, лісівник оформлював на рідних, які й самі не мали достатньо заробітків і заощаджень на такі покупки.За підрахунками слідчих, загальний дохід Ярмолюка, його дружини, матері, тестя й тещі з січня 1998-го по березень 2024 року становив 7,4 мільйона гривень. Натомість лише за останні чотири роки члени родини, як вважало слідство, набули майна на понад 27 мільйонів. Ішлося, зокрема, про будинок дружини Марії Ярмолюк площею 270 квадратних метрів у селі Тарасове поблизу Луцька вартістю понад 20 мільйонів гривень, який подружжя роками декларує як незавершене будівництво, квартиру матері лісівника, будинок тестя, квартиру й машиномісце в луцькому житловому комплексі «Яровиця», оформлені на родичку, кілька земельних ділянок, а також автомобілі – Toyota Land Cruiser 200, мікроавтобус Volkswagen Multivan та кросовер BMW X3.Дорогим майном, записаним на рідних, за версією слідства, фактично користувався сам посадовець. Щоправда, правоохоронці, вочевидь, не змогли знайти переконливих доказів його вини.«Кримінальне провадження <…> від 18.06.2024 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (відсутність в діях складу кримінального правопорушення – ред.)», – йдеться в ухвалі суду з посиланням на постанову старшого слідчого Головного слідчого управління ДБР від 29 грудня 2025 року.Закриваючи провадження, слідчий не вирішив долю арештованого майна. Тому арешти, накладені Печерським судом у вересні 2024 року, формально продовжували діяти, і власникам довелося знімати їх – через суд. Із позашляховиком Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску, який, за матеріалами справи, зареєстрований на тестя Ярмолюка, це вдалося не одразу. У лютому 2026-го суд відмовив адвокатові власника, який доводив, що арешт наклали безпідставно. І лише 23 березня, коли до нового клопотання долучили постанову про закриття справи, слідчий суддя арешт скасував.Анатолій Ярмолюк звільнився з посади очільника філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України» наприкінці 2024-го, втім залишився працювати в галузі.

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