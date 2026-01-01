Керівник медоб'єднання з Волині Вітер став заслуженим лікарем України

Керівник медоб'єднання з Волині Вітер став заслуженим лікарем України
Генеральний директор Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Валентин Вітер отримав від президента звання «Заслужений лікар України».
Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Державну нагороду медик отримав з нагоди Дня медичного працівника, який в Україні відзначають 27 липня.

За даними Ковельської міської ради, Валентин Вітер очолює Ковельське МТМО з квітня 2020 року.

Довідково: «Заслужений лікар України» — державна нагорода України, яку призначає президент України лікарям установ і закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення за значні успіхи у медичній практиці, підготовку висококваліфікованих лікарських кадрів. Медичні працівники, яких представляють до присвоєння почесного звання «Заслужений лікар України», повинні мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра. Почесне звання започатковане відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» 16 березня 2000 року.

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Теги: нагорода, медик
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