Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку: огляд цін

Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку: огляд цін
У розпал літнього сезону на луцьких ринках повно свіжих овочів. Особливою популярністю серед покупців на ринку у Луцьку зараз користується молода картопля. Ціна залежить в першу чергу від розміру.

Журналісти ВСН відвідали ринок, aби дізнатися, скільки коштує молода картопля у Луцьку.

Нині ціни на молоду картоплю тримаються в межах від 20 до 35 гривень за кілограм.

Чим менша картопля, тим вона дешевша. Найчастіше покупці запитують сорт «Королева Анна», а також добре беруть «Белларозу» та ранні українські сорти.

Весь товар везуть переважно з власних городів — із Рожища та інших сіл неподалік Луцька, а от привізної картоплі зараз майже не видно. Продають її теж по-різному, дехто привозить великими мішками, а інші господині акуратно сортують і фасують у пакети.

«Беруть добре, бо картопелька своя, домашня й свіжа, та й ціна нормальна», — розповіла одна з продавчинь.

Завдяки великій кількості місцевих городників вибір на ринку великий, тож кожен може підібрати картоплю на свій смак і гаманець.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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