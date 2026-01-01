Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Нині ціни на молоду картоплю тримаються в межах від 20 до 35 гривень за кілограм.



Чим менша картопля, тим вона дешевша. Найчастіше покупці запитують сорт «Королева Анна», а також добре беруть «Белларозу» та ранні українські сорти.



Весь товар везуть переважно з власних городів — із Рожища та інших сіл неподалік Луцька, а от привізної картоплі зараз майже не видно. Продають її теж по-різному, дехто привозить великими мішками, а інші господині акуратно сортують і фасують у пакети.



«Беруть добре, бо картопелька своя, домашня й свіжа, та й ціна нормальна», — розповіла одна з продавчинь.



Завдяки великій кількості місцевих городників вибір на ринку великий, тож кожен може підібрати картоплю на свій смак і гаманець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У розпал літнього сезону на луцьких ринках повно свіжих овочів. Особливою популярністю серед покупців на ринку у Луцьку зараз користується молода картопля. Ціна залежить в першу чергу від розміру.Журналісти ВСН відвідали ринок, aби дізнатися, скільки коштує молода картопля у Луцьку.Нині ціни на молоду картоплю тримаються в межах від 20 до 35 гривень за кілограм.Чим менша картопля, тим вона дешевша. Найчастіше покупці запитують сорт «Королева Анна», а також добре беруть «Белларозу» та ранні українські сорти.Весь товар везуть переважно з власних городів — із Рожища та інших сіл неподалік Луцька, а от привізної картоплі зараз майже не видно. Продають її теж по-різному, дехто привозить великими мішками, а інші господині акуратно сортують і фасують у пакети.«Беруть добре, бо картопелька своя, домашня й свіжа, та й ціна нормальна», — розповіла одна з продавчинь.Завдяки великій кількості місцевих городників вибір на ринку великий, тож кожен може підібрати картоплю на свій смак і гаманець.

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