Перевірка укриттів Луцької громади: не кожне доступне для населення

У Луцькій міській територіальній громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета - не лише оцінити технічний стан укриттів, а й отримати реальну картину того, які з них доступні для населення під час повітряної тривоги.Про це повідомила секретар Луцької міської радиНа обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту: 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 - обмежено готовими, ще 18 - не готовими.Однак навіть ці цифри не означають, що всі ці споруди є доступними для населення.- 19 захисних споруд розташовані на території режимних об'єктів із обмеженим доступом.- 16 сховищ знаходяться на території підприємств і відповідно до Кодексу цивільного захисту України призначені насамперед для укриття їхніх працівників.- Ще 5 сховищ розташовані у закладах охорони здоров'я та призначені для укриття працівників і відвідувачів цих закладів.Одне протирадіаційне укриття знаходиться на території закладу освіти та використовується для укриття педагогів і здобувачів освіти.Станом на 27 липня вже оглянуто 91 із 104 захисних споруд.Перевірка вже дозволила визначити основні проблеми. Із 18 неготових захисних споруд 11 не можуть використовуватися для укриття населення, оскільки не мають власників або балансоутримувачів, а доступ до них під час повітряної тривоги не забезпечено. Щодо 7 із цих об'єктів уже вивчається питання можливості і доцільності їх передачі у комунальну власність, щоб у подальшому провести необхідні ремонтні роботи та зробити їх доступними для мешканців. Ще 6 споруд також є неготовими через відсутність власників, однак доступ населення до них під час повітряної тривоги забезпечено. В одній захисній споруді, розташованій у закладі охорони здоров'я, наразі тривають ремонтні роботи.Наразі повністю вільний доступ під час повітряної тривоги забезпечено лише до 46 захисних споруд цивільного захисту, у яких створено умови для безперервного перебування людей протягом 48 годин. Ще 14 із них мають статус обмежено придатних і потребують ремонту систем життєзабезпечення - водопостачання, каналізації, санітарних вузлів, відновлення гідроізоляції та дообладнання місцями для сидіння.Окремо варто враховувати особливості укриттів у закладах освіти. 13 захисних споруд цивільного захисту під час навчального процесу використовуються виключно для укриття педагогів і здобувачів освіти. Для інших мешканців громади вони відкриті лише у позанавчальний час, зокрема вночі.Саме тому одним із пріоритетних напрямків роботи стало впорядкування інформації про найпростіші укриття. Наразі в Луцькій громаді їх зареєстровано 616. Це підвали, цокольні поверхи та підземні паркінги, які можуть використовуватися для захисту людей від уламків і вибухової хвилі. Водночас 79 найпростіших укриттів, розташованих у закладах освіти, доступні для населення лише у позанавчальний час.Усі 616 найпростіших укриттів уже нанесені на інтерактивну карту, розміщену на офіційному сайті Луцької міської ради. Найближчим часом на зупинках громадського транспорту почнуть встановлювати інформаційні таблички з переліком найближчих укриттів та QR-кодами, які вестимуть на карту. Це дозволить мешканцям швидко знайти найближче доступне укриття та прокласти до нього маршрут.Перевірка має завершитися до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд із інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги.Паралельно вже формується план подальших дій. Він передбачає приведення до належного стану укриттів, які мають статус обмежено готових, опрацювання можливості і доцільності прийняття у комунальну власність споруд без власника, а також механізму передачі окремих об'єктів державної форми власності. Це дасть змогу вкладати бюджетні кошти в їх ремонт та облаштування і поступово збільшувати кількість укриттів, які будуть реально доступними для мешканців громади під час повітряної тривоги.Під час перевірки також здійснюється фотофіксація захисних споруд. З міркувань безпеки на оприлюднених світлинах майже відсутні режимні об'єкти, а значну частину фото становлять входи до укриттів і встановлені покажчики. Надалі ці зображення будуть розміщені на офіційному сайті Луцької міської ради під адресою кожної захисної споруди, аби мешканці могли швидше зорієнтуватися та без зайвих пошуків знайти вхід до укриття під час повітряної тривоги.