Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 28 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 28 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь +18°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
Область
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь +18°.
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