Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 28 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 28 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.



Область



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.



Температура води в річці Стир та в озері Світязь +18°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 28 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.Температура води в річці Стир та в озері Світязь +18°.

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