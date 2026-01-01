Захищаючи Україну, загинув воїн з Боратинської громади Павло Добровольський

Захищаючи Україну, загинув житель села НовоставПро це повідомили у Боратинській громаді."Житель села Новостав, старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 листопада 2024 року (за результатами ДНК-експертизи) загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області.Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам.Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.