Захищаючи Україну, загинув воїн з Боратинської громади Павло Добровольський

Захищаючи Україну, загинув воїн з Боратинської громади Павло Добровольський
Захищаючи Україну, загинув житель села Новостав Павло Добровольський.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

"Житель села Новостав, старший солдат Добровольський Павло Федорович, 1985 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 20 листопада 2024 року (за результатами ДНК-експертизи) загинув в районі населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області.

Доземно вклоняємось перед подвигом полеглого воїна та висловлюємо глибокі співчуття його родині, близьким та побратимам.

Нехай пам’ять про нашого Захисника буде вічним нагадуванням про високу ціну нашої свободи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну, загинув воїн з Боратинської громади Павло Добровольський
Сьогодні, 18:02
Втрата потужності та дим із вихлопу: як вчасно розпізнати несправність турбіни
Сьогодні, 17:45
Росія вдарила по громадському транспорту Запоріжжя
Сьогодні, 17:06
Лучанин став посмертним донором для двох чоловіків
Сьогодні, 16:45
Педіатр з Луцька Богдан Дудич рятує життя на фронті
Сьогодні, 16:14
Медіа
відео
1/8