Росія вдарила по громадському транспорту Запоріжжя

Росія вдарила по громадському транспорту Запоріжжя
Російські війська знову атакували Зпоріжжя. Під обстріл потрапив громадський транспорт міста.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя... Кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, збільшилась до 7", – ідеться у повідомленні.

Медики надають всім необхідну допомогу.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область із авіації, артилерії та дронами.

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Теги: Росія, війна
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