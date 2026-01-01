Росія вдарила по громадському транспорту Запоріжжя





Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.



"Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя... Кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, збільшилась до 7", – ідеться у повідомленні.



Медики надають всім необхідну допомогу.



Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область із авіації, артилерії та дронами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська знову атакували Зпоріжжя. Під обстріл потрапив громадський транспорт міста.Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА"Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя... Кількість постраждалих, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, збільшилась до 7", – ідеться у повідомленні.Медики надають всім необхідну допомогу.Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запорізьку область із авіації, артилерії та дронами.

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