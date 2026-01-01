Лучанин став посмертним донором для двох чоловіків





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Родичі жителя Луцька надали дозвіл на забір органів в чоловіка після того, як лікарі констатували в нього смерть мозку. Мертвого пацієнта спочатку провели коридором пошани, де увесь медичний персонал хвилиною мовчання вшановує людину.



Медики оперативно провели операцію і вилучили дві нирки. Органи оперативно доставили до Центру трансплантології у Львові, де їх пересадили двом чоловікам.



«Один донор може врятувати кілька життів. Донорство органів – це найвищий прояв людяності, який дає шанс на нове життя тим, хто його найбільше потребує», – наголосили у лікарні.



Додамо, що загалом за шість місяців 2026 року у 21 медичному закладі України проведено 327 трансплантацій органів. Це означає, що 327 українців отримали шанс на життя або суттєве покращення його якості завдяки трансплантації. Понад 73 % пересадок проведено від посмертного донора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку лікарі Медичного об’єднання Луцької міської територіальної громади провели посмертний забір органів у лучанина. Операцію зробили вночі з 25 на 26 липня, а відібрані органи одразу доправили до Львова.Про це пише zaxid.net Родичі жителя Луцька надали дозвіл на забір органів в чоловіка після того, як лікарі констатували в нього смерть мозку. Мертвого пацієнта спочатку провели коридором пошани, де увесь медичний персонал хвилиною мовчання вшановує людину.Медики оперативно провели операцію і вилучили дві нирки. Органи оперативно доставили до Центру трансплантології у Львові, де їх пересадили двом чоловікам.«Один донор може врятувати кілька життів. Донорство органів – це найвищий прояв людяності, який дає шанс на нове життя тим, хто його найбільше потребує», – наголосили у лікарні.Додамо, що загалом за шість місяців 2026 року у 21 медичному закладі України проведено 327 трансплантацій органів. Це означає, що 327 українців отримали шанс на життя або суттєве покращення його якості завдяки трансплантації. Понад 73 % пересадок проведено від посмертного донора.

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