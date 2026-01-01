У Києві в лікарні від важких поранень помер воїн з Луцька Володимир Ігнатович
Сьогодні, 15:12
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться наш захисник, лучанин Володимир Ігнатович.
"Ігнатович Володимир Петрович (28.07.1992 року народження) помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у м. Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.
Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Ігнатович Володимир Петрович (28.07.1992 року народження) помер 22 липня 2026 року в Національному військово-медичному клінічному центрі у м. Києві внаслідок поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.
Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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