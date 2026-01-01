Поблизу Луцька ремонтують водопропускну трубу: частково перекриватимуть рух транспорту





Як повідомили Оксана Михальчук, ремонт є плановим.



За її словами, орієнтовна вартість ремонтних робіт становить 2,7 мільйона гривень, фінансування здійснюється коштом державного бюджету.



Завершити ремонтні роботи планують до кінця серпня.



На час проведення ремонту рух транспорту організували за тимчасовою схемою. Почергово закриватимуть один із проїздів дороги, а транспортні потоки спрямовуватимуть на інший проїзд, де рух здійснюватиметься в обох напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автомобільній дорозі державного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне у селі Струмівка Луцького району 27 липня розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби, розташованої під проїзною частиною.Як повідомили Суспільному речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині, ремонт є плановим.За її словами, орієнтовна вартість ремонтних робіт становить 2,7 мільйона гривень, фінансування здійснюється коштом державного бюджету.Завершити ремонтні роботи планують до кінця серпня.На час проведення ремонту рух транспорту організували за тимчасовою схемою. Почергово закриватимуть один із проїздів дороги, а транспортні потоки спрямовуватимуть на інший проїзд, де рух здійснюватиметься в обох напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію