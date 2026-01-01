Поблизу Луцька ремонтують водопропускну трубу: частково перекриватимуть рух транспорту

Поблизу Луцька ремонтують водопропускну трубу: частково перекриватимуть рух транспорту
На автомобільній дорозі державного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне у селі Струмівка Луцького району 27 липня розпочали ремонт 30-метрової водопропускної труби, розташованої під проїзною частиною.

Як повідомили Суспільному речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури Волині Оксана Михальчук, ремонт є плановим.

За її словами, орієнтовна вартість ремонтних робіт становить 2,7 мільйона гривень, фінансування здійснюється коштом державного бюджету.

Завершити ремонтні роботи планують до кінця серпня.

На час проведення ремонту рух транспорту організували за тимчасовою схемою. Почергово закриватимуть один із проїздів дороги, а транспортні потоки спрямовуватимуть на інший проїзд, де рух здійснюватиметься в обох напрямках.

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Теги: Волинь, дорога, ремонт, труба
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