Росія знищила всі АЗС від Харкова до Полтави
Сьогодні, 13:49
Росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.
Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, пише Економічна правда.
За його словами, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніша ситуація нині спостерігається на трасі Харків – Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави.
"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", – каже Скорик.
Останню заправку, яка працювала в селищі Валки, росіяни знищили 26 липня.
Загалом Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, з яких понад 80 – у Харкові та Харківській області.
Водночас депутат заявив, що жодної кризи на паливному ринку не спостерігається.
Крім того, Скорик закликав водіїв, які планують їхати маршрутом Харків – Полтава, заздалегідь подбати про запас пального, адже можливостей заправитися на цій ділянці практично не залишилося.
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Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, пише Економічна правда.
За його словами, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніша ситуація нині спостерігається на трасі Харків – Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави.
"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", – каже Скорик.
Останню заправку, яка працювала в селищі Валки, росіяни знищили 26 липня.
Загалом Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, з яких понад 80 – у Харкові та Харківській області.
Водночас депутат заявив, що жодної кризи на паливному ринку не спостерігається.
Крім того, Скорик закликав водіїв, які планують їхати маршрутом Харків – Полтава, заздалегідь подбати про запас пального, адже можливостей заправитися на цій ділянці практично не залишилося.
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