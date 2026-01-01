Росія знищила всі АЗС від Харкова до Полтави





Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, пише



За його словами, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніша ситуація нині спостерігається на трасі Харків – Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави.



"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", – каже Скорик.



Останню заправку, яка працювала в селищі Валки, росіяни знищили 26 липня.



Загалом Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, з яких понад 80 – у Харкові та Харківській області.



Водночас депутат заявив, що жодної кризи на паливному ринку не спостерігається.



Крім того, Скорик закликав водіїв, які планують їхати маршрутом Харків – Полтава, заздалегідь подбати про запас пального, адже можливостей заправитися на цій ділянці практично не залишилося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.Про це повідомив депутат Харківської обласної ради, пише Економічна правда За його словами, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніша ситуація нині спостерігається на трасі Харків – Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави."На сьогодні всі АЗС на трасі Харків – Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", – каже Скорик.Останню заправку, яка працювала в селищі Валки, росіяни знищили 26 липня.Загалом Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, з яких понад 80 – у Харкові та Харківській області.Водночас депутат заявив, що жодної кризи на паливному ринку не спостерігається.Крім того, Скорик закликав водіїв, які планують їхати маршрутом Харків – Полтава, заздалегідь подбати про запас пального, адже можливостей заправитися на цій ділянці практично не залишилося.

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