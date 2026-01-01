У Луцьку через ремонт мереж водопостачання і водовідведення зрізали всім дерев





У 2025 році КП «Луцькводоканал» через ремонтні роботи видалило чотири дерева, повідомили на підприємстві у відповіді на запит



Мова йде про три клени у Луцьку на вулиці Володимирській, 101-Б та вербу у селі Рованці на вулиці Шкільній, 2. У 2026 році видалили ще чотири дерева: горіх на Київському майдані, 11, дерево на вулиці Коперника, 66, а також два каштани на розі вулиці Рівненської і проспекту Відродження.



У підприємстві пояснили, що дерева прибирали лише тоді, коли їхнє коріння перешкоджало ліквідації аварій, ремонту мереж або створювало загрозу пошкодження об’єктів благоустрою. Усі роботи виконували після отримання необхідних дозволів.



Водночас у департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не мають інформації про загальну кількість дерев, які ростуть в охоронних зонах інженерних мереж. Причина полягає у відсутності схем їхнього розташування.



Також у департаменті зазначили, що закон не зобов’язує висаджувати нові дерева після завершення ремонту інженерних мереж. Дозволяючи зрубати дерева, комісія у кожному випадку вирішує, як компенсувати видалення зелених насаджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2025 і до липня 2026 року через ремонт мереж водопостачання і водовідведення видалили вісім дерев.У 2025 році КП «Луцькводоканал» через ремонтні роботи видалило чотири дерева, повідомили на підприємстві у відповіді на запит misto.media. Мова йде про три клени у Луцьку на вулиці Володимирській, 101-Б та вербу у селі Рованці на вулиці Шкільній, 2. У 2026 році видалили ще чотири дерева: горіх на Київському майдані, 11, дерево на вулиці Коперника, 66, а також два каштани на розі вулиці Рівненської і проспекту Відродження.У підприємстві пояснили, що дерева прибирали лише тоді, коли їхнє коріння перешкоджало ліквідації аварій, ремонту мереж або створювало загрозу пошкодження об’єктів благоустрою. Усі роботи виконували після отримання необхідних дозволів.Водночас у департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не мають інформації про загальну кількість дерев, які ростуть в охоронних зонах інженерних мереж. Причина полягає у відсутності схем їхнього розташування.Також у департаменті зазначили, що закон не зобов’язує висаджувати нові дерева після завершення ремонту інженерних мереж. Дозволяючи зрубати дерева, комісія у кожному випадку вирішує, як компенсувати видалення зелених насаджень.

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