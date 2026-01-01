На Волині завершили ексгумаційні роботи у Волі Островецькій - виявили останки 48 людей





Про це Святослав Шеремета.



«Українські та польські фахівці завершили ексгумаційні дослідження на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, та ексгумували останки 48 людей, - розповів Шеремета.



Вже у понеділок ексгумаційні роботи продовжаться у колишньому селі Острівки Волинської області, де під час пошукових робіт у квітні цього року виявили останки загиблих у роки Другої світової війни.



Ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочалися 14 липня. З української сторони їх проводить команда спеціалізованої установи «Волинські старожитності», з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. На замовлення Українського інституту національної пам’яті нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівці пошукової роботи комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля».



У квітні 2026 року Інститут національної пам’яті (IPN) Польщі повідомив про виявлення масового поховання 1943 року під час пошукових робіт на території Волі Островецької на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області ексгумували останки 48 людей, які загинули під час Другої світової війни. Пошуковці завершили роботи на цій локації.Про це Укрінформу повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру «Доля»«Українські та польські фахівці завершили ексгумаційні дослідження на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, та ексгумували останки 48 людей, - розповів Шеремета.Вже у понеділок ексгумаційні роботи продовжаться у колишньому селі Острівки Волинської області, де під час пошукових робіт у квітні цього року виявили останки загиблих у роки Другої світової війни.Ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочалися 14 липня. З української сторони їх проводить команда спеціалізованої установи «Волинські старожитності», з польської - співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. На замовлення Українського інституту національної пам’яті нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівці пошукової роботи комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля».У квітні 2026 року Інститут національної пам’яті (IPN) Польщі повідомив про виявлення масового поховання 1943 року під час пошукових робіт на території Волі Островецької на Волині.

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