За 1300 км від кордону: Сили оборони уразили нафтові об'єкти у трьох регіонах рф





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише



У Ростовській області українські сили уразили експортний термінал, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні.



Крім того, Сили оборони успішно атакували нафтові об’єкти в Удмуртській Республіці — на відстані понад 1300 кілометрів від державного кордону України.



Президент назвав ці ураження виконанням плану «далекобійних санкцій», які мають на меті знизити можливості росії фінансувати війну.



«Дякую нашим воїнам Сил оборони України за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну в росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс», — наголосив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові завдали далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі в Ростовській, Ярославській областях рф та Удмуртії.Про це заявив президент України, пише Громадське У Ростовській області українські сили уразили експортний термінал, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні.Крім того, Сили оборони успішно атакували нафтові об’єкти в Удмуртській Республіці — на відстані понад 1300 кілометрів від державного кордону України.Президент назвав ці ураження виконанням плану «далекобійних санкцій», які мають на меті знизити можливості росії фінансувати війну.«Дякую нашим воїнам Сил оборони України за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну в росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс», — наголосив Зеленський.

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