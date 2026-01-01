Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Сьогодні, 10:47
О 06:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в складській будівлі в селі Голишів Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До ліквідації пожежі було залучено сили та засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька. На місці події працювали понад 30 рятувальників, залучено 10 одиниць техніки.
У складському приміщенні зберігалася значна кількість горючих матеріалів — каучук у брикетах та бочки з мастилом, що сприяло інтенсивному розвитку пожежі й ускладнювало її ліквідацію.
О 8:00 пожежу локалізовано, а о 08:41 — ліквідовано.
Загиблих і травмованих немає.
Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До ліквідації пожежі було залучено сили та засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька. На місці події працювали понад 30 рятувальників, залучено 10 одиниць техніки.
У складському приміщенні зберігалася значна кількість горючих матеріалів — каучук у брикетах та бочки з мастилом, що сприяло інтенсивному розвитку пожежі й ускладнювало її ліквідацію.
О 8:00 пожежу локалізовано, а о 08:41 — ліквідовано.
Загиблих і травмованих немає.
Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.
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