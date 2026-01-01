Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



До ліквідації пожежі було залучено сили та засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька. На місці події працювали понад 30 рятувальників, залучено 10 одиниць техніки.



У складському приміщенні зберігалася значна кількість горючих матеріалів — каучук у брикетах та бочки з мастилом, що сприяло інтенсивному розвитку пожежі й ускладнювало її ліквідацію.



О 8:00 пожежу локалізовано, а о 08:41 — ліквідовано.



Загиблих і травмованих немає.



Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! О 06:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в складській будівлі в селі Голишів Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.До ліквідації пожежі було залучено сили та засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька. На місці події працювали понад 30 рятувальників, залучено 10 одиниць техніки.У складському приміщенні зберігалася значна кількість горючих матеріалів — каучук у брикетах та бочки з мастилом, що сприяло інтенсивному розвитку пожежі й ускладнювало її ліквідацію.О 8:00 пожежу локалізовано, а о 08:41 — ліквідовано.Загиблих і травмованих немає.Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.

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