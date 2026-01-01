Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО

Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
О 06:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в складській будівлі в селі Голишів Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

До ліквідації пожежі було залучено сили та засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька. На місці події працювали понад 30 рятувальників, залучено 10 одиниць техніки.

У складському приміщенні зберігалася значна кількість горючих матеріалів — каучук у брикетах та бочки з мастилом, що сприяло інтенсивному розвитку пожежі й ускладнювало її ліквідацію.

О 8:00 пожежу локалізовано, а о 08:41 — ліквідовано.

Загиблих і травмованих немає.
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО

Причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці.
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Луцька сталася пожежа на складі з горючими матеріалами. ФОТО
Сьогодні, 10:47
В Одесі затонуло іноземне судно, атаковане РФ: загинули 10 людей
Сьогодні, 10:03
94-річний волинянин, який був засуджений на 25 років таборів, пише висміювальні листи путіну. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Зеленський про звільнення Федорова: без військових дронами воювати неможливо
Сьогодні, 09:05
Отримав перелом лобової кістки: у Луцьку школяр каменем травмував іншого учня
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8